Elisa Costales repite como presidenta al frente del Rotary Club de Oviedo: “Tenemos proyectos que merecen continuidad, es el momento de seguir construyendo”

El Rotary Club de Oviedo ha decidido, con el respaldo de todos sus miembros, que Elisa Costales continúe al frente de la presidencia durante el año rotario 2026-2027, tras un primer mandato marcado por el impulso a proyectos solidarios en el marco de la infancia. En este aspecto destacan las donaciones efectuadas al “Ángel de Javi” y a Mael a través de la asociación “Amima2” o el liderazgo juvenil impulsado con los Premios “Protagonistas del Mañana”.

La decisión responde al deseo del club de mantener la línea de trabajo iniciada y consolidar las iniciativas que actualmente están en desarrollo, como será la segunda edición de la Carrera Solidaria del Rotary Club de Oviedo, en el próximo mes de noviembre. El club también informa de que continuará con el apoyo a la labor solidaria de las Siervas de Jesús de la Caridad y el Proyecto “Pobreza Silenciosa” junto a la Fundación Alimerka, la venta de lotería con destino a causas sociales, el Premio “Mujer Trabajadora” (entregado este año a María Montaña Sánchez-Arévalo Rodríguez) y el Premio “Paul Harris” (entregado a Martín Peláez, presidente del Real Oviedo).

Los rotarios también continuarán con sus charlas culturales y divulgativas en Oviedo, que este año han contado, entre otros, con Jose Antonio Vega, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, la periodista y escritora Carmen González Casal, o José Juan y Paloma de Blas, de la Confitería Camilo de Blas.

Elisa Costales, abogada de profesión, asumió la presidencia del club en julio de 2025 y afronta ahora un segundo año al frente de una entidad que continúa reforzando su compromiso con Oviedo a través de la acción social, el apoyo a jóvenes talentos y la colaboración con instituciones culturales y deportivas de la ciudad. "Afronto este segundo año con la misma ilusión que el primero. Tenemos proyectos en marcha que merecen continuidad, y creo que es el momento de seguir construyendo sobre lo que hemos empezado", ha señalado la presidenta.

El Rotary Club de Oviedo, fundado en 1934, mantiene entre sus objetivos prestar servicios humanitarios a la comunidad, promover elevados estándares éticos en el ejercicio profesional y contribuir a la buena voluntad entre las personas. El simbólico acto de cambio de collar con el que se escenifica el inicio del nuevo mandato se efectuará el próximo martes 14 de julio, a las 21.00 horas en su sede habitual, el Hotel de La Reconquista, donde también se impondrá la insignia rotaria a los nuevos miembros del club.