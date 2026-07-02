Los investigadores del Sudario reclaman una exposición que recopile los estudios

Hace cuarenta años, de la mano de Guillermo Heras, se pusieron los mimbres para que empezase a trabajar el equipo de investigación sobre el Santo Sudario. Fue a raíz de que leyese un libro escrito por monseñor Giulio Ricci cuando mantuvo una conversación con el entonces arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, al que le indicó: «Creo que hay algo en la Catedral que merece la pena estudiar». «Soy ingeniero de Caminos y me llamaron la atención diversas cuestiones de carácter geométrico del Sudario y esto me motivó a poner en marcha el equipo de investigación», comentó el impulsor de los estudios.

Al cumplirse cuatro décadas de aquellos comienzos, expertos del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología (Edices) se dieron cita en Oviedo para celebrarlo. En este encuentro pidieron que la tierra que custodia el Sudario sea la sede de una exposición en la que se muestre todo el estudio realizado. «Cuando alguien me pregunta por ello tengo que decirle que vaya a Cabra, en Córdoba», comentó. Y ahora, hasta el 31 de agosto, a la Mezquita Catedral de Córdoba, que acoge la muestra «El Hombre de la Sábana Santa: revelaciones y misterios que permanecen», que está centrada en la investigación histórica, científica y artística sobre la Síndone de Turín y el «lienzo» de Oviedo.

En Asturias «tiene que haber un sitio de referencia en el que se exponga esto», indicó Guillermo Heras tras la misa oficiada en la Catedral por el deán, Benito Gallego, y antes de visitar la Cámara Santa, que guarda el Santo Sudario. También Juan Manuel Miñarro, escultor y profesor sevillano y uno de los organizadores de la exposición cordobesa, defiende la necesidad de una muestra sobre las investigaciones en Oviedo.

«La última que se organizó es de 2013, y hablaba poco del Sudario. Desde entonces hay muchos avances y ha cambiado mucho la tecnología, que ha dado un gran salto», remarcó. El «lienzo» de Oviedo y la Sábana Santa de Turín «son las dos reliquias más importantes de la cristiandad», resaltó Miñarro. Y, añadió, «el Sudario de Oviedo no tiene eco». «Estamos consiguiendo que sea mas interesante para los americanos y los italianos, e incluso en Andalucía con el Museo de la Pasión, pero aquí no», manifestó el escultor.

Sobre los estudios, indicó Guillermo Heras que «jamás se podrá decir al 100%» que el Sudario cubrió el rostro de Jesús de Nazaret, «igual que si tiro mi pañuelo al suelo y viene alguien y lo analiza dirá que es mío con no con una probabilidad total». Pero, añadió, «es la única posibilidad que parece verosímil». La investigación, manifestó el estudioso, «va por muy buen camino y no hemos visto nada en contra». La datación de carbono 14 que atribuía el «lienzo» de Oviedo al siglo VII se debe a un hongo. Entre las dos telas, subrayó Miñarro, «se han encontrado 32 puntos de coincidencia».

Tecnología

En el encuentro, en el que participan más de una decena de investigadores del Sudario de diferentes áreas, se destacó que ahora «se puede captar información sobre el lienzo sin tocarlo», dijo Heras. Los medios para realizar los estudios han cambiado mucho desde que se iniciaron.

El promotor del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología (Edices) hizo hincapié en la importancia de «conservar el Sudario con las condiciones que fijan los expertos en tejidos antiguos». «Hay que tener en cuenta que es un documento arqueológico», aseguró Guillermo Heras.