Jacobo Fernández y Débora Torreira toman posesión como nuevos comisarios de la Policía Local de Oviedo a las órdenes de Javier Lozano

La Policía Local de Oviedo vuelve a contar desde este jueves con dos comisarios. Jacobo Fernández y Débora Torreira tomaron posesión este jueves de unos cargos que permanecían vacantes desde hace tres años, tras la jubilación de Luis Peña, pese a que ambas plazas figuraban en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los dos mandos se incorporan a la estructura que encabeza el comisario principal, Javier Lozano, y su nombramiento supone un importante refuerzo para la organización interna del cuerpo.

Fernández asumirá la dirección del área operativa de la Policía Local. Entre sus principales funciones estarán la coordinación de todas las unidades que prestan servicio en la calle, la planificación de los dispositivos especiales y la organización de la seguridad en eventos multitudinarios, pruebas deportivas y actos públicos que se celebran en la ciudad.

Por su parte, Torreira se hará cargo del área administrativa, que engloba servicios como Secretaría, Transportes, Movilidad, Sanciones, Licencias o la gestión de las notificaciones procedentes de los juzgados, entre otras competencias básicas para el funcionamiento del cuerpo.

Satisfación de la plantilla

La incorporación de ambos mandos ha sido recibida con satisfacción por la plantilla. El secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), Aitor Melgar, considera que estos nombramientos permiten corregir un problema organizativo que el cuerpo arrastraba desde hace años. "Hasta ahora existía un déficit de mandos. Había un salto muy importante entre la categoría de inspector y la de comisario principal, lo que obligaba a que hubiera funcionarios desempeñando funciones que no les correspondían y que, además, no estaban retribuidas como tales", explica Melgar.

El representante sindical sostiene que la cobertura de ambas plazas "estructura mucho mejor la escala de mando" y permitirá mejorar el funcionamiento interno de la Policía Local. "Siempre es positivo que cada categoría desempeñe las funciones que le corresponden", añade.

No obstante, SIPLA recuerda que la estructura de mandos todavía no está completamente desarrollada. En la actualidad siguen sin cubrirse tres plazas de intendente contempladas en la RPT y únicamente José Fernando Corzo ocupa ese escalón dentro del área administrativa.

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La toma de posesión de Fernández y Torreira pone fin así a una interinidad de tres años en dos puestos considerados estratégicos para el funcionamiento diario del cuerpo y supone un paso más en la reorganización de la Policía Local de Oviedo.