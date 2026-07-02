Nuno Coelho cierra capítulo y anuncia que la próxima será su última temporada como titular de la OSPA: "Me ha hecho mucha ilusión compartir ese tiempo con vosotros"

Nuno Coelho ha presentado esta mañana, a través de las redes sociales de la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la nueva temporada de abono 2026-2027 de la formación, que se desarrollará entre octubre de este año y junio del que viene, y ha anunciado que será la última con él como director titular. El compromiso de Coelho con el Consejo Rector de la OSPA finaliza en junio de 2027 y hace unos días, según ha indicado la Consejería de Cultura, comunicó al gerente de la orquesta, Oriol Roch, y a la presidenta del Consejo Rector, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, su decisión de no renovar su contrato y poner fin a este capítulo profesional.

El gerente de la sinfónica regional, Oriol Roch, confimó que Coelho "no continuará después, en el caso de que se le haga una propuesta”, así que “inmediatamente se abrirá un proceso de selección de un nuevo titular”, un puesto que, subrayó, es “fundamental y necesario”.

Nuno Coelho anunciaba esta mañana el comienzo de la venta de abonos para la temporada que viene, “con solistas fantásticos, directores, coros, un repertorio maravilloso”, “es una temporada muy especial porque es mi última temporada como director titular de la OSPA, un recorrido de cinco años, que me ha hecho mucha ilusión y mucha alegría haber compartido con todos vosotros”. “Nos vemos en octubre para empezar la temporada con Falla y Ravel”, se despidió el directo portugués.

En diciembre de 2024 el consejo rector de la institución, presidido por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, acordó la continuidad de Nuno Coelho como director titular de la OSPA por dos años más, hasta junio de 2027. Su paso por la OSPA no ha estado exento de polémica, en un periodo de intensa conflictividad interna que culminó con la destitución de la gerente Ana Mateo. Coelho presidió el tribunal de consolidación de plaza de violines tutti que calificó con ceros la audición de tres intérpretes que forman parte de la orquesta asturiana desde hacía años y que acabó en los tribunales.

En el otoño del 2022 Nuno Coelho afrontó su primera temporada como director titular y director artístico de la OSPA, después de su nombramiento a principios de ese año.

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Nacido en Oporto en 1989, estudio violín en Klagenfurt y Bruselas y dirección de orquesta en Zúrich con Johannes Schlaefli. Llegó a Asturias con un amplio respaldo y una sólida trayectoria. Había ganado el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués en 2017; en 2018-19 obtuvo la Beca Dudamel y colaboró con la Filarmónica de Los Ángeles esa temporada y pese a su juventud contaba ya con una larga experiencia en la dirección, al frente de grandes orquestas internacionales.