Oviedo se sube al tren de la electrónica con una gran noche de house en San Mateo

El recinto de La Ería acogerá el domingo 13 de septiembre una de las primeras grandes citas musicales de las fiestas de San Mateo en Oviedo, una noche dedicada a la música electrónica con Aarón Sevilla como cabeza de cartel, tal como está previsto que se apruebe hoy mismo en Junta de Gobierno. El dj y productor mexicano compartirá mesa de mezclas para ofrecer una noche de afro-house y latin-house con colegas de profesión como Claudia León, vinculada a la nueva escena del género nacional; Cele Arrabal, pinchadiscos argentina muy conocida en Sudamérica, y un artista local del género aún por desvelar dentro de una programación con la que la Concejalía de Festejos que lidera Covadonga Díaz busca combinar nombres de postín con presencia de la escena regional. La actuación llegará una semana después del festival internacional de electrónica elrow y apenas dos días después del arranque oficial de las fiestas –previsto para el viernes 11 de septiembre con la lectura del pregón– y se integra en un calendario de once días en el que, por el momento, figuran Mónica Naranjo, Leiva y Rodrigo Cuevas y el Vetusta Fest de indie.

La elección de Sevilla sitúa a Oviedo en el mapa de la electrónica afro-latina, género en el que el artista ha ganado presencia en los últimos años. Su propuesta combina bases de raíz afro, ritmos latinos y una lectura contemporánea de la música de club. Con ello el mexica se ha consolidado como uno de los nombres con más circulación internacional dentro de la corriente.

En su hoja de servicio figuran festivales de gran alcance, entre ellos Ultra Music Festival, Burning Man y Medusa Festival. En esos espacios ha coincidido con figuras como Carl Cox, Dubfire, Tale of Us, Jamie Jones, Luciano, Marco Carola o Claptone, nombres de peso en la escena electrónica internacional. También ha recibido apoyo de productores como el rey del techno minimalista, Richie Hawtin.

Además de su trabajo como dj, Sevilla ha impulsado proyectos propios en el ámbito de la electrónica. El mexicano también está detrás de Pulse Wave, iniciativa que funciona como sello discográfico, agencia de contratación, radioshow y promotora. A través de esa estructura ha lanzado producciones propias y de otros artistas, además de organizar eventos y promover nuevos nombres de la escena.

El cartel del 13 de septiembre no se limitará al nombre principal. Claudia León –dj hispanocubana muy vinculada a Sevilla, con el que comparte la residencia de "Afrodise Moots" durante todo el verano en Ibiza– aportará la cuota nacional de una noche enfocada al house y a los sonidos de club. La artista aparece en la programación con una propuesta orientada a pistas amplias y festivales.

El trío principal lo completará Cele Arrabal, profesional de originaria del país albiceleste. La presencia de la rosarense en eventos de música electrónica le ha permitido ganar visibilidad y estar en el top del género en su país y en las naciones vecinas.

La participación de un dj asturiano completa el cartel y responde, según Festejos, al "compromiso" del Ayuntamiento de Oviedo con la promoción de artistas de la región, según como transmiten desde el área municipal de Festejos. La organización subraya que la intención es ofrecer a creadores locales la posibilidad de compartir escenario con referentes nacionales e internacionales, dentro de una línea de "apoyo al talento asturiano". Así, la fórmula permite abrir la programación de San Mateo a la escena local sin perder el atractivo de un cartel para un público más amplio.

Citas confirmadas

La noche electrónica está entre las primeras citas de las confirmadas para que albergue el recinto de La Ería durante los once días de festejos mateínos. Entre los conciertos ya anunciados figura el de Mónica Naranjo, que actuará el 15 de septiembre con su gira "Greatest Hits Concerts". La cantante de Figueres regresará a Asturias con un espectáculo de repaso a tres décadas de carrera y será su único concierto en el Principado dentro de esta gira.

El 19 de septiembre, coincidiendo con la noche del Día de América en Asturias, el protagonismo será para Leiva, que llevará a La Ería la penúltima parada de su "Tour Gigante" antes de sus dos conciertos en el Movistar Arena. En el repertorio se esperan canciones como "Terriblemente cruel", "Como si fueras a morir mañana", "No te preocupes por mí" o "Sincericidio".

El día 20 será el turno del género indie, ya que el recinto será escenario del Vetusta Fest, una cita en la que se tendrá oportunidad de asistir a las actuaciones de cuatro artistas de este estilo musical. De momento hay solamente confirmado un nombre, que es el de la cantautora alicantina Mafalda Cardenal.

El cierre de las fiestas lo pondrá Rodrigo Cuevas el día grande de San Mateo, con una parada de la gira "La Belleza". El artista asturiano llega con nuevos temas publicados, entre ellos "Un mundo feliz", una canción en la que cuenta con la colaboración de Massiel.