El PSOE de Oviedo alerta de que las deficiencias del Calatrava ponen en riesgo el inicio de curso de la Universidad Alfonso X el Sabio

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo volvió a cargar este jueves contra la gestión del Calatrava por parte del gobierno local y asegura que las deficiencias que aún presenta el edificio ponen en riesgo el inicio del curso de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), previsto dentro de dos meses. El concejal Juan Álvarez sostiene que, dos años después de que el Ayuntamiento adquiriera las antiguas galerías comerciales "por cerca de cinco millones de euros", el inmueble "ni siquiera cumple la normativa para poder usarse" y acusa al alcalde, Alfredo Canteli, de haber presentado la operación como si el edificio estuviera listo para su puesta en marcha.

La crítica socialista llega después de que la Junta de Gobierno licite por la vía de urgencia la sustitución de 140 motores del sistema de climatización, una actuación valorada en casi 250.000 euros. Según el PSOE, esos motores están dañados por las inundaciones sufridas por el edificio desde su cierre en 2019, unos desperfectos que, sostienen los socialistas, ya eran conocidos cuando el Ayuntamiento decide adquirir el inmueble.

Álvarez advierte de que la actuación “no puede esperar” porque, si los motores no se reemplazan en las próximas semanas, la instalación térmica no podrá superar la inspección reglamentaria. Esa situación, añade, compromete el inicio del curso de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). “Hasta este nivel llega la permanente chapuza, improvisación, desidia y dejadez del gobierno de Alfredo Canteli”, afirma el edil.

El concejal socialista recuerda que Canteli defendió en su día la compra del Calatrava asegurando que el edificio estaba “para entrar a vivir”. “Dos años después comprobamos que aquello era falso. No solo no estaba listo para entrar a vivir, sino que ni siquiera cumple las condiciones mínimas para poder ponerse en funcionamiento”, señala Álvarez, que también censura que el Ayuntamiento alquile espacios del inmueble cuando, a su juicio, todavía no está en condiciones de uso.

El PSOE incide en que el Ayuntamiento compró el inmueble el 28 de junio de 2024 pese a que llevaba cerrado desde 2019, sin mantenimiento de sus instalaciones técnicas y sin las inspecciones reglamentarias exigidas por la normativa. Ahora, sostiene el grupo socialista, el propio expediente municipal reconoce que no es posible realizar la inspección obligatoria de la instalación térmica sin sustituir previamente los 140 motores averiados.

Para Álvarez, este nuevo contrato “desmonta definitivamente” el relato con el que el gobierno local justifica la operación. El edil sostiene que Oviedo pierde casi 600.000 euros anuales de IBI, paga cinco millones por la compra, alquila bienes públicos “a precio de saldo” y, aun así, "no logra poner en condiciones el edificio dos años después".

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El grupo municipal socialista reclama explicaciones sobre quién autorizó la adquisición del Calatrava en esas condiciones y pregunta si las deficiencias detectadas se reflejan en la valoración del inmueble, si su coste se descuenta del precio de compra y por qué no se acometen antes las reparaciones. “Son preguntas que el Gobierno municipal tiene la obligación de responder”, concluye Álvarez.