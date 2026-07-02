"Sexy Zebras" y su "jaleo" se suman al cartel del Vetusta Fest en Oviedo

La programación del Vetusta Fest continúa sumando quilates de cara a su estreno en la capital asturiana. El trío madrileño "Sexy Zebras" es la nueva confirmación de este festival de corte independiente que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, coincidiendo con la emblemática noche de los Fuegos de San Mateo, tal como anunció la Concejalía de Festejos este jueves. La cita se desarrollará en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere, en el recinto de La Ería, donde la banda aportará su característico sonido eléctrico y bailable en una jornada que promete ser uno de los epicentros musicales de las fiestas. Según ha adelantado la organización, la venta de entradas se activará en fechas muy próximas.

Con este anuncio, el Vetusta Fest sigue despejando las incógnitas de una propuesta que ha despertado gran interés desde su presentación oficial. El evento, impulsado por las promotoras Bring The Noise y Grupo 360 con el apoyo de la citada área municipal encabezada por Covadonga Díaz, mantiene su estrategia de revelar de forma progresiva a los cuatro protagonistas que darán vida a este nuevo formato musical diseñado específicamente para las celebraciones locales. La primera de las artistas en ser desvelada fue la cantautora alicantina Mafalda Cardenal, anunciada el 29 de junio, una de las voces emergentes más destacadas del panorama actual.

Sexy Zebras llega a Oviedo en uno de los mejores momentos de su trayectoria. Consagrados como uno de los directos más potentes e intensos del panorama nacional, el grupo ha sabido conectar con el público gracias a un rock sin filtros y letras cargadas de actitud. Temas que ya son himnos en los festivales de todo el país como "Jaleo" garantizan que su paso por La Ería será una auténtica explosión. Su estilo irreverente y su capacidad para generar energía que tanto mencionan sus seguidores aseguran una conexión total con los asistentes, reforzando la apuesta del festival por nombres con una sólida base de fans.

La incorporación del grupo madrileño es una pieza clave para este nuevo ciclo de conciertos en San Mateo. El festival, programado para el 20 de septiembre, cerrará el calendario de grandes actuaciones en el recinto de La Ería, compartiendo cartelera festiva con otras figuras de renombre nacional que pasarán por la ciudad durante esos días.

La noticia ha tenido un impacto inmediato en las plataformas digitales en el mismo momento en el que realizó el anuncio. Las reacciones en redes sociales por parte de los fans no se han hecho esperar, con mensajes que celebran la llegada de la banda a la ciudad con expresiones de euforia como "¡Vamos!", "¡Por fin en casa!" o destacando las ganas de que empiece el citado "jaleo" en Oviedo. Esta expectación ya se venía fraguando con la campaña secreta realizada por la organización, que sembró la ciudad de pegatinas en lugares icónicos como el viaducto Marquina, la plaza de la Catedral o las estatuas de Mafalda y el Viajero, anticipando un evento que ya se perfila como la gran cita indie del año en Asturias.