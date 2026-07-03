Almudena Cueto y Enrique Rodríguez Nuño presentan sus candidaturas a las primarias del PSOE de Oviedo con dos modelos para relanzar el partido

La carrera por liderar el PSOE de Oviedo vivió este viernes por la mañana uno de sus primeros hitos con la presentación, en apenas media hora de diferencia y en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), de las candidaturas de la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, y del director general de Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño. Ambos oficializaron su entrada en unas primarias que también disputa el secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, aunque lo hicieron desde planteamientos claramente diferenciados. Mientras Cueto reivindicó una candidatura "libre", "disruptiva" y orientada a impulsar un cambio tanto en el modelo de ciudad como en el funcionamiento interno del partido, Rodríguez Nuño defendió un proyecto integrador, asentado en los valores socialistas y con la voluntad de construir "un Oviedo en el que todas las personas sean escuchadas" mediante una administración más cercana y abierta a la ciudadanía.

Cueto fue la primera en comparecer, a las 11.00 horas, arropada por miembros del equipo que impulsa su candidatura, entre ellos la exconcejala socialista Lucía Falcón y Aquilino Díaz. La aspirante sostuvo que da el paso porque quiere "una ciudad de Oviedo diferente" y "una política también diferente", con un modelo centrado en las personas y no en la imagen de una ciudad en la que "todo funciona". En su intervención puso el foco en la desigualdad social, la crisis de la vivienda, el envejecimiento de la población, las dificultades para la conciliación y la falta de atención a los barrios y la zona rural. Reivindicó su experiencia como madre, autónoma, empresaria y gestora pública para defender que conoce de primera mano esos problemas y aseguró que su candidatura representa "el cambio" que necesita tanto la organización socialista como la ciudad.

La exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer insistió además en que su proyecto está al margen de los "aparatos" del partido y reivindicó una trayectoria de más de tres décadas de militancia ligada a la gestión y al contacto con la ciudadanía, aunque sin haber formado parte de las direcciones orgánicas. También defendió que ser la única mujer entre los tres aspirantes constituye un elemento diferencial y se presentó como la opción "más disruptiva", tanto frente al actual gobierno del PP como dentro del propio PSOE ovetense. Entre sus propuestas también situó una visión más inclusiva de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, apostando por una oferta cultural accesible y popular.

Media hora después tomó el relevo Enrique Rodríguez Nuño, acompañado por la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara y por Saúl Blasón. El director general de Mayores explicó que decidió presentar su candidatura tras conocer que el portavoz del grupo municipal socialista no concurriría a las primarias y porque considera que el proyecto del PSOE "tiene muchísimas cosas que aportar" a la ciudad. Aseguró que el paso fue fruto de conversaciones con otros compañeros con los que comparte la voluntad de impulsar una candidatura abierta e integradora.

Rodríguez Nuño defendió un modelo de ciudad que vaya más allá del centro urbano y llegue con la misma intensidad a barrios, pueblos y zona rural. Citó expresamente la necesidad de reforzar la atención a núcleos como Trubia o San Claudio y de garantizar que todo el municipio disponga de los mismos servicios y oportunidades. Esa visión territorial la vinculó a una manera de hacer política basada en la cercanía y en mantener "siempre abiertas las puertas de la administración" para escuchar a la ciudadanía, una forma de trabajar que aseguró haber desarrollado durante su etapa de gestión en el Principado.

El aspirante evitó plantear su candidatura en términos de continuidad o ruptura con el actual grupo municipal socialista. Defendió que el proyecto del PSOE mantiene unos valores comunes, aunque apostó por aportar "una novedad" sobre el trabajo realizado hasta ahora. También aseguró que, si resulta elegido candidato, trabajará de forma coordinada con los actuales concejales y con el conjunto de la organización, integrando todas las sensibilidades y buscando acuerdos para conformar un equipo amplio.

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Con las presentaciones de Cueto y Rodríguez Nuño queda configurado el trío de aspirantes que competirán en las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo junto a Sergio Llera. Los tres disponen ahora de una semana para reunir entre 90 y 100 avales, equivalentes al 15% de la militancia, requisito imprescindible para continuar en un proceso que celebrará su primera votación el 19 de julio y que, si ningún candidato supera el 50% de los sufragios, se resolverá en una segunda vuelta prevista para el 26 de julio.