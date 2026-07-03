Almudena Cueto se presenta a las primarias del PSOE de Oviedo como la candidatura "libre" y "disruptiva" para cambiar la ciudad y el partido

La exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer Almudena Cueto formalizó este viernes su candidatura a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) para optar a la Alcaldía de la capital asturiana reivindicándose como "la candidatura que garantiza el cambio", "libre" y "la más disruptiva" de las tres que concurren al proceso, junto con la del secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, y la del director general de Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. A las 11.00 horas en la sede de la FSA, en la calle Santa Teresa, Cueto defendió un proyecto centrado en las personas, alejado de los "aparatos" del partido y con el objetivo de romper tanto con el modelo de ciudad que, a su juicio, representa el gobierno del PP como con las dinámicas internas del PSOE ovetense. "Me presento porque tengo una ciudad de Oviedo diferente y porque quiero una política también diferente en Oviedo", afirmó al inicio de su intervención. La candidata sostuvo que quiere "poner el acento en las personas" y cuestionó la imagen de una ciudad en la que "todo va bien". "Quiero romper la marca que tiene Oviedo de ciudad guapa, de ciudad bien, de que todo funciona sobre ruedas, porque sabemos que no es así y que Oviedo tiene una desigualdad social y estructural importante de la que tenemos que hablar", aseguró.

Para sustentar ese diagnóstico, Cueto recordó que "el 20% de la población de Oviedo está bajo el umbral de la pobreza y el riesgo de exclusión social", denunció que la ciudad dispone de "solo 77 pisos sociales" pese a la crisis de la vivienda y situó entre las prioridades el envejecimiento de la población, al señalar que "aproximadamente el 25% de la población de Oviedo tiene más de 65 años". También criticó el desarrollo territorial del municipio, al que definió como una ciudad "muy basada en el centro de Oviedo", con "alguna actuación pintoresca por los barrios", mientras que "toda una periferia y toda una zona rural" carecen, dijo, de políticas municipales.

Cueto vinculó esas prioridades a su propia trayectoria personal. "Soy una mujer de 50 años, soy madre de un niño de 14 años, soy autónoma además de empresaria", explicó, para defender que conoce de primera mano los problemas de conciliación, de cuidados y de acceso a servicios que afectan a muchas familias. "Sé que hay muchas familias preocupadas por la conciliación y por qué hacen con sus hijos durante dos meses en julio. Sé que hay muchas familias preocupadas por las dificultades de los cuidados de las personas de larga duración", señaló.

En ese ámbito, reivindicó su experiencia profesional y criticó las actuales políticas municipales hacia las personas mayores. "Tengo experiencia en trabajar en proyectos de cuidados de larga duración. Ahí se pueden hacer muchísimas cosas y se tienen que hacer. El Ayuntamiento de Oviedo no puede basar su política de mayores en un número de teléfono para decir 'si está solo, llámeme'. Eso no es una política de mayores", afirmó.

Capitalidad

La aspirante también vinculó su proyecto a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031, aunque defendiendo un modelo diferente. "Quiero ser la alcaldesa de la ciudad Capital Europea de la Cultura, pero quiero una cultura accesible, una cultura popular, donde puedan entrar todas las personas a disfrutar de lo que espero que sea una realidad para esta ciudad", manifestó.

En el tramo final de su intervención dirigió un mensaje a la militancia socialista, a la que pidió el respaldo para las primarias. "Soy la candidatura que garantiza el cambio. Soy la candidatura libre. No estoy dentro de aparatos y creo sinceramente que hay mucha militancia que quiere ese cambio. En el momento que está pasando mi partido necesitamos ese cambio y, sobre todo, la ciudadanía está esperando que el PSOE genere esa ilusión de nuevo", afirmó.

Preguntada por el liderazgo femenino que representa frente a sus dos rivales, Cueto defendió que esa circunstancia constituye un elemento diferencial. "Soy de verdad la candidatura más disruptiva porque soy mujer. Porque soy madre, porque soy autónoma, trabajadora y porque tengo muchas experiencias", señaló. En ese sentido, reivindicó sus más de tres décadas de militancia y una trayectoria que incluye responsabilidades como concejala en Nava, integrante de la Delegación del Gobierno, directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y experiencia tanto en la empresa privada como en el trabajo autónomo. "Creo que puedo aportar mucho porque tengo una trayectoria vital bastante variada", resumió.

Sobre su posición dentro del PSOE, rechazó presentar su candidatura como una voz crítica frente a la dirección del partido, aunque admitió que nunca ha formado parte de los órganos de poder interno. "Nunca he estado en los ámbitos de poder orgánico. Siempre he sido lo que se llama un cuadro del partido. He tenido la suerte de estar en contacto con la gestión, con la ciudadanía, con las entidades y con las asociaciones. Esa es mi parte fuerte", explicó, antes de reivindicar su lealtad: "Aunque no haya estado dentro de las direcciones internas, siempre he sido leal con mi partido. Yo soy del PSOE".

Disruptiva

También rechazó circunscribir su perfil al de una alternativa frente al actual alcalde, Alfredo Canteli, para presentarse como la opción con mayor capacidad para confrontar el proyecto del Partido Popular. "Soy lo más disruptivo con respecto al PP por cuestión ideológica", afirmó, insistiendo en que el hecho de ser la única mujer de las tres candidaturas constituye un elemento diferenciador.

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Cueto compareció acompañada por integrantes del equipo que impulsa su candidatura, entre ellos la exconcejala socialista Lucía Falcón y Aquilino Díaz, quien disputó en febrero del pasado año la secretaría general de la AMSO a Delia Losa y obtuvo el 31% de los votos. La candidata explicó que el grupo procede de la candidatura alternativa presentada entonces y destacó que en una semana logró reunir el respaldo del 30% de la agrupación local. "Queremos romper la dinámica de cuestiones internas de nuestro partido", concluyó.