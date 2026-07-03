La baza de Oviedo para ser Capital Europea en 2031: redoblar la apuesta por La Vega como "gran fábrica cultural"
Crece la confianza en el Consejo de la Capitalidad en el proyecto que afronta este semestre la fase clave del proceso: «Hay un trabajo muy sólido»
La candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 redoblará la apuesta por La Vega como gran fábrica cultural abierta a toda Asturias, un legado que trascienda más allá de la programación y actividades inherentes a una celebración y evento de proyección internacional. Es una de las conclusiones de la sesión del Consejo de Capitalidad, que acogió este jueves a los nuevos miembros de entidades sociales y culturales que se dieron cita de forma presencial en el Auditorio y por vía telemática.
Esta primera reunión con los 44 miembros del Consejo de Capitalidad sirvió para hacer balance del trabajo que permitió superar el corte y pasar a la final de un proceso de selección donde Oviedo se disputa la designación definitiva con Granada, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria. En el equipo redactor del proyecto destacan como grandes fortalezas, por un lado, la unidad en los estamentos culturales, sociales y políticos, que trasciende a toda la región, y la proyección de La Vega como la gran factoría cultural del futuro Oviedo. Gusta que un espacio, en el pasado fábrica de armas centenaria, sea ahora el buque insignia de un proyecto transformador donde cobra fuerza el concepto asturiano de amabilidad, máxime en un contexto internacional marcado por la polarización y la crispación. También la apuesta por la cultura comunitaria de integración es uno de los pilares, a juicio del equipo redactor que tiene por delante un verano de trabajo intenso para incorporar al proyecto las aportaciones de los nuevos actores sociales y culturales que se han sumado a esta ambiciosa empresa y se estrenaron ayer en la reunión del Consejo de Capitalidad.
La intervención inicial de la sesión corrió a cargo del director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, que estuvo secundado por las codirectoras artísticas Zoe López y por Paula Mota. También intervino, por vía telemática, el científico Carlos López-Otín. En el equipo redactor hay confianza tanto en que se está haciendo una candidatura muy fuerte como en la consecución de la designación, según coincidieron varios de los asistentes a la reunión de este jueves: "Hay un trabajo muy sólido".
Uno de los que se estrenaba fue el director gerente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas. "Tengo la sensación de que Asturias se encuentra en esta candidatura, en la que no se deja fuera nadie", afirmó Rivas. Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturias, intervino de manera telemática, para, incidió en la necesidad de que esté garantizada la accesibilidad universal y no haya barreras en los espacios y eventos a organizar si finalmente sale elegida la candidatura de Oviedo. Pilar Rubiera, presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, subrayó el rol de la Orquesta Oviedo Filarmonía y la Banda de Música.
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