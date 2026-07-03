Cuesta ironiza sobre las primarias del PSOE de Oviedo y augura una “pelea encarnizada” entre los aspirantes: "Hay pocos puestos a repartir"
El edil popular acusa a los socialistas de "torpedear, dificultar y paralizar" proyectos estratégicos para la ciudad y asegura que Canteli va a repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones: "No se me ocurre alguien mejor"
El concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Nacho Cuesta, ironizó este jueves sobre el proceso de primarias abierto en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, después de que se presentaran tres candidaturas para liderar la organización. A su juicio, la elección interna estará marcada por una "pelea absolutamente encarnizada" debido a las expectativas electorales del partido. "Hay poquísimos puestos a repartir; yo diría que hay menos puestos a repartir que candidatos", afirmó Cuesta.
El edil sostiene que el actual Grupo Municipal Socialista está "empecinado en horadar el suelo electoral" logrado en anteriores comicios y considera "plausible" que pase de los siete concejales actuales a cinco --los que consiguió Wencesalao en los comicios de 2015 y le sirvieron para ser alcalde-- tras las elecciones municipales de 2027.
El concejal asegura que el Partido Popular no está preocupado por el proceso interno del PSOE y defiende que su formación está centrada en "gestionar y gestionar bien la ciudad". En ese sentido, sostiene que la estrategia de los socialistas pasa por "torpedear, dificultar y paralizar" proyectos estratégicos para Oviedo y afirma que esa forma de hacer oposición "va a ser penalizada" por los ciudadanos.
Cuesta califica además al actual Grupo Municipal Socialista de "igual de sectario y resentido" que el encabezado por el exalcalde Wenceslao López, aunque "mucho más demagógico y populista". Preguntado por la candidatura del Partido Popular para las elecciones municipales de mayo de 2027, el edil asegura que le resulta "muy complicado imaginar un mejor candidato" que el actual alcalde, Alfredo Canteli, para volver a encabezar la lista.
Aunque recuerda que la designación deberá seguir el procedimiento interno del partido, señala que Canteli ya ha manifestado públicamente su disposición a repetir y destaca el respaldo expresado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, del presidente Núñez Feijóo y de Álvaro Queipo, para que vuelva a liderar la candidatura popular en Oviedo.
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