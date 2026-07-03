Los feligreses sordos de Asturias buscan pastor: creyentes de media España piden llenar el vacío dejado por Regino Chiquirrín "el evangelizador de los privados de oído"
El encuentro nacional de pastorales de sordos y sordociegos celebrado en el Principado, permite exponer la necesidad de buscar sustituto al religioso fallecido en 2024 para oficiar al menos una misa a la semana con lenguaje de signos
Alba G. Villanueva
La Diócesis de Oviedo urge «un buen pastor que guíe a las ovejas sordas y sordociegas». Así describe el padre Iñaki Gallego, el párroco de la única iglesia española dedicada en su integridad a personas sordas y sordociegas, Santa María del Silencio, ubicada en Madrid, el perfil que la Iglesia asturiana necesita para cubrir el cargo de director del Secretariado Pastoral del Sordo del Arzobispado. El también coordinador de la Pastoral del Sordo y Sordociego a nivel nacional, aprovechó un encuentro en Oviedo con las 22 pastorales del país para sordos para reclamar que se cubra la vacante dejada en Asturias por Regino Chiquirrín, director del Secretariado de Pastoral del Sordo de la Diócesis de Oviedo, desde su fallecimiento en 2024.
La pastoral eligió este fin de semana Asturias para su encuentro. Alrededor de un centenar de personas procedentes de todo el país que participan hasta el domingo en unas jornadas que comenzaron en el Seminario Metropolitano de Oviedo. El objetivo de este encuentro, comenta Gallego, es intentar que la pastoral de la capital asturiana «florezca». Desde el fallecimiento, hace dos años, del sacerdote Regino Chiquirrín, cuya labor fue muy importante para promover la evangelización entre las personas privadas de oído en Asturias, no ha vuelto a haber ningún responsable de la pastoral en la diócesis. Aunque este reto no está presente solamente aquí, «de las 70 diócesis que tiene España, esta pastoral tan concreta está implementada tan solo en 22», explica.
Hoy asistirán a una ponencia del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. «La idea es hablar con él y ver qué posibilidades habría de que en alguna parroquia se pudiera celebrar, al menos una vez por semana, una eucaristía para atender espiritualmente a personas sordas y sordociegas», comenta Iñaki.
El párroco recuerda que nadie debería quedarse sin conocer a Dios por el hecho de no hablar con la voz: «Ponerse en el lugar del otro es algo cristiano y humano, así es como el mundo cambia». Desde la pastoral animan a la diócesis de Oviedo a volver a sus raíces de sensibilidad con las personas sordas: «Se empieza poco a poco, aprendiendo los días de la semana, palabras como Dios, la Virgen María, Jesús y luego ya otras cosas más complejas, como a consagrar, por ejemplo. Yo llevo seis años en la Pastoral del Sordo y aún sigo aprendiendo. Lo importante es acercarse a las personas sordas, ahí es donde más se aprende.»
Durante estos días, los participantes estarán compartiendo experiencias, formándose y disfrutando del paraíso natural; también dedicarán un momento para rendir homenaje a Regino Chiquirrín. Ayer visitaron el Monasterio de Valdediós, así como a La Santina en el santuario de Covadonga, y no perdieron la oportunidad de pedirle el envío de un buen pastor «que guíe a las ovejas sordas y sordociegas».
Las jornadas finalizarán este domingo con la celebración de una eucaristía al mediodía en la Catedral. Presidida por el arzobispo de Oviedo, combinará la palabra hablada con la lengua de signos y será retransmitida en directo.
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