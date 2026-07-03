Fitoria, en Oviedo, da comienzo a cuatro días de fiesta y tradición

La parroquia ovetense de Fitoria da esta tarde el pistoletazo de salida a sus tradicionales fiestas de San Antonio, una de las celebraciones populares con mayor arraigo del entorno rural de Oviedo y organizada, un año más, por la Sociedad de Festejos de San Antonio. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes disfrutarán de un completo programa en el que no faltarán el folclore, las verbenas, la gastronomía, los actos religiosos y los fuegos artificiales.

El inicio de las fiestas tendrá lugar este viernes a las 19:30 horas con el desfile folclórico desde las inmediaciones de la iglesia de Pumarín hasta el prau de la fiesta, acompañado por el Grupo de Baile Tradicional Fitoria. A las 22:00 horas se celebrará el pregón, que este año correrá a cargo del futbolista Mario Prieto, exjugador del Real Oviedo y vecino de Fitoria. La primera noche festiva continuará con una verbena amenizada por el grupo Costa Norte y el DJ Carlos Menéndez.

Cartel de las fiestas de Fitoria 2026 / Comisión de Festejos de Fitoria

El sábado comenzará a las 14:00 horas con la tradicional paellada popular, amenizada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 16:00 horas tendrá lugar la entrega del XXIV Memorial José "El Xarreru", que en esta edición será para Rexina Rodríguez. A partir de las 21:00 horas continuará la romería y verbena con las actuaciones de la orquesta Los Key y el DJ DiscAstur.

La jornada del domingo, día grande de las fiestas, arrancará a las 12:00 horas con la misa en honor a San Antonio en la iglesia de San José de Pumarín. A continuación habrá sesión vermú, el XXV Concurso de Tortillas, el sorteo del concurso El Saltador y diversas rifas. Por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará la popular Fiesta del Infernal, mientras que desde las 22:15 horas la música volverá a sonar con la actuación del DJ Guille.

Las celebraciones concluirán el lunes. A las 18:00 horas se realizará el tradicional reparto del bollo y el vino, seguido, a las 19:30 horas, del festival folclórico con el Grupo de Baile Ventolín, de Pola de Siero, y el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria. La última verbena comenzará a las 21:30 horas con la orquesta Tekila y el DJ Nacho Otero, mientras que los fuegos artificiales, previstos para la medianoche, pondrán el broche final a cuatro días de celebraciones.

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Como es tradición, durante todas las fiestas permanecerá abierta la parrilla instalada en el prau de la romería, donde podrán degustarse especialidades como el ya popular chorizo criollo, uno de los grandes reclamos gastronómicos de una cita que cada año reúne a cientos de personas en torno a la convivencia, la música y las tradiciones de Fitoria.