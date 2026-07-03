"Lumen", una música coral que eleva el espíritu y salva vidas

El último año ha sido un periodo de intensos cambios para el Coro "Lumen". Bajo la dirección actual del maestro Julio Domínguez, la agrupación ovetense ha sabido consolidar un sonido y un estilo propios, explorando partituras exigentes y afianzando su presencia en el panorama cultural de la ciudad. Hoy a las 19.00 horas la formación sube de nuevo al escenario de la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe con el concierto "Músicas del Mundo". No estarán solos. Con un fin solidario promovido por la Asociación Humanitaria para la Formación Sanitaria "Hashtg", el recital recaudará fondos para formar a veinte sanitarios en Mozambique.

Jorge Cases, presidente del coro, y Jaime Fernández, secretario de la agrupación, explican que el año ha estado marcado por un "proceso evolutivo claramente definido", facilitado en buena medida por la llegada del nuevo director. Según explica, una de las premisas de Domínguez a la hora de enfocar repertorios y conciertos es "tener en cuenta como objetivo principal al público": no se trata solo de interpretar piezas hermosas o de dificultad añadida, sino de entretener y hacer partícipes a todos los asistentes.

De esta forma, los conceptos que definirían el último año de "Lumen" serían "madurez y compromiso". El presidente explica que ha sido un año de mucho trabajo interno, en el que el nivel de exigencia les ha obligado a salir de la zona de confort y explorar nuevos recursos musicales. Según Cases, el coro ha madurado como institución: "Ya no somos solo un grupo de amigos que se junta para cantar, sino que hemos evolucionado hacia una agrupación con proyección cultural y responsabilidad artística".

Ambos coinciden en que la propuesta de "Lumen" encaja con el panorama cultural actual de Oviedo. Cases defiende que se trata de un coro que aporta "novedad en el repertorio vocal, versatilidad en los proyectos, y sobre todo un profundo respeto por la técnica", y reivindica que una ciudad como Oviedo necesita agrupaciones que arriesguen en sus propuestas y entiendan la música "no solo como una exhibición estética, sino como un elemento de transformación de la ciudadanía". Fernández añade que el coro no se encasilla en un solo estilo, algo que —dice— avalan los diferentes premios obtenidos a lo largo de los años. El objetivo, subraya, es mantener vivo el patrimonio coral aportando frescura y compromiso, y atrayendo a públicos que quizá pensaban que la música coral era "algo más hermético, vinculado a un estilo clásico".

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El concierto de hoy da forma a ese propósito solidario. Cases explica que "Músicas del Mundo" consta de un repertorio muy variado, basado estilísticamente en el folklore de diferentes partes del planeta, que aporta "un caleidoscopio de influencias culturales" acorde con su título. El programa combina piezas que sorprenderán por su complejidad rítmica con otras de "belleza melódica profunda", con un diseño pensado, según el presidente, para emocionar y movilizar hacia el compromiso con las causas benéficas de los más desfavorecidos. Fernández relata que la colaboración con la Asociación Hashtg surgió "de una manera muy natural": en el coro siempre han creído que la cultura debe tener un trasfondo social y no puede vivir aislada de las realidades del mundo. Al conocer la labor de la asociación, decidieron vincularse al proyecto.