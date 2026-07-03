Manifestación contra el machismo en la Escandalera al grito de "Basta ya, vivas nos queremos"

Una treintena de personas se juntó este viernes en la Plaza de la Escandalera para reivindicar la lucha contra el machismo y la violencia de género. La manifestación, organizada por la plataforma Mujeres de la Escandalera, se congregó en el centro de Oviedo al grito de "Basta ya, vivas nos queremos", y "No son muertes, son asesinatos", en lucha contra el "terrorismo machista".

Su portavoz, Flor Tejo, leyó junto con otros miembros de la asociación un manifiesto con el objetivo de "apoyar y sensibilizar a la población, especialmente a los jóvenes, para que esta lacra se termine". La plataforma, que colabora con Amnistía Internacional, se manifiesta desde 2014 al día siguiente de cada asesinato machista, siguiendo los estatutos del Convenio de Estambul, firmado en el mismo año.

De esta forma, contabilizan 49 mujeres asesinadas en lo que va de año, en vez de las 27 que exponen los datos oficiales. "Estas últimas son asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que nosotros contamos también con las mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres", comenta Tejo.

Las lápidas de las últimas mujeres asesinadas, junto a las pancartas / Nacho Blanco

Tres días, cuatro mujeres

Los manifestantes sujetaron durante todo el acto una cadena de carteles con la inscripción "Ausente, por la que ya no tiene voz", y establecieron un cementerio simulado improvisado con las cuatro lápidas de las últimas mujeres asesinadas durante los últimos tres días. María, de 38 años, muerta el martes día 30 de junio en El Bierzo (León); Cristina Catalá, de 35, asesinada en Málaga el miércoles 1 de julio; y Lourdes, de 55, y su hija Lucía, de 21, fallecidas el 2 de julio en El Fenollar, Alicante.