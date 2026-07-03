Nacho Cuesta niega que las obras del Calatrava afecten al inicio del curso de la Universidad Alfonso X en Oviedo: "No se corre ningún riesgo"

El concejal de Planeamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, aseguró este viernes que el inicio del curso de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en el antiguo centro comercial del Calatrava “no corre ningún riesgo” y calificó de “diametralmente falsas” las afirmaciones del Grupo Municipal Socialista, que había advertido de que las "deficiencias" del edificio podrían retrasar la apertura de la actividad docente.

La crítica socialista llegó después de que la Junta de Gobierno licitase por la vía de urgencia la sustitución de 140 motores del sistema de climatización del edificio, una actuación valorada en casi 250.000 euros. Según el PSOE, esos motores están dañados por las inundaciones sufridas por el edificio desde su cierre en 2019, unos desperfectos que, sostienen los socialistas, ya eran conocidos cuando el Ayuntamiento decide adquirir el inmueble.

Cuesta, sin embargo sostiene que la sustitución de los motores del sistema de climatización del complejo “no tiene absolutamente nada que ver” con las instalaciones de la universidad, ya que la UAX está implantando un sistema “completamente independiente” del resto del edificio. Según explica, esa "independencia técnica" hace que las obras previstas en el sistema general no condicionen el funcionamiento de las dependencias universitarias. El edil añade además que este extremo "puede ser confirmado tanto por la propia Universidad como por la Constructora San José", la encargada de la adecuación de los espacios docentes.

El PSOE advirtió de que la actuación “no puede esperar” porque, según sostienen los socialistas, si los motores no se reemplazan en las próximas semanas, la instalación térmica no podrá superar la inspección reglamentaria. En este sentido, Nacho Cuesta argumenta que, aunque la contratación para sustituir los motores se tramita por la vía de urgencia, los plazos administrativos hacen imposible que los trabajos concluyan antes de noviembre o diciembre. Según indica, la adjudicación no podrá resolverse "antes de finales de agosto o principios de septiembre" y, posteriormente, el contrato contempla diez semanas para el suministro e instalación de los equipos. Precisamente por ello, señala Cuesta, "la urgencia responde únicamente al objetivo de que las obras interfieran lo menos posible en la actividad universitaria una vez haya comenzado el curso", que arrancará el próximo mes de septiembre.

Respecto a las inspecciones reglamentarias de las instalaciones térmicas, Cuesta explica que ya se realizó una preevaluación previa a la inspección oficial y que fue entonces cuando se determinó la necesidad de sustituir los motores para superar la revisión sin deficiencias. El edil recuerda que anteriormente ya se habían reemplazado otros 28 motores con motivo de un evento celebrado en uno de los locales del complejo y calificó la actuación como un proceso “normal y ordinario”.

El concejal defiende además el estado del inmueble adquirido por el Ayuntamiento hace dos años. Asegura que los informes municipales acreditan que el edificio se encuentra “en muy buen estado”, aunque reconoce que el tiempo que permaneció sin uso obligó a realizar diversas actuaciones de adecuación y mantenimiento. Cuesta reitera que la Universidad Alfonso X iniciará su actividad en septiembre y confía en que, entre finales de 2026 y comienzos de 2027, "el antiguo centro comercial pueda albergar también actividad empresarial con la incorporación de los primeros arrendatarios".

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