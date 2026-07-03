Oviedo, entre las ciudades del norte con más tirón para el turista nacional
La capital recibió más de 147.000 viajeros de otros puntos de España en los cinco primeros meses de 2026, solo por detrás de Bilbao, La Coruña y San Sebastián
Oviedo afronta el inicio de la campaña de verano entre las ciudades del norte con más tirón para el turismo nacional. La capital asturiana es el cuarto municipio de la cornisa cantábrica que ha recibido más viajeros en los cinco primeros del año, solo por detrás de Bilbao, Coruña y San Sebastián, según lo datos de las encuestas recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los meses de enero y febrero son habitualmente los más flojos de todo el ejercicio tanto en llegada de viajeros como en pernoctaciones en Oviedo y 2026 no ha sido una excepción. En el cómputo entre enero y mayo la ciudad recibió un total de 147.269 viajeros, con una tendencia al alza desde marzo. Enero y febrero se movieron entre los 25.000 y los 26.000 turistas nacionales en Oviedo , mientras que a partir de marzo la cifra de turistas nacionales ya subió a una horquilla entre los 27.000 y los 28.000 viajeros procedentes de otros puntos de España.El destino líder entre las ciudades del norte del país ha vuelto a ser Bilbao, con más de 232.000 viajeros, con todos los meses, de enero a mayo, por encima de los cuarenta mil viajeros. El volumen de turistas ha sido bastante similar en Coruña y San Sebastián, en ambos casos por encima de los 163.000. Por debajo de Oviedo, están Santander, Gijón, Santiago de Compostela, Vigo y Pontevedra, según los datos del INE correspondientes a viajeros residentes en España.
La evolución favorable en lo que va de año y en particular desde marzo que refleja el INE coincide con la valoración de distintos profesionales del sector, que reconocen que el primer semestre de 2026 ha sido algo mejor que el correspondiente a 2025. Tanto Iván González Hortal, directivo de Otea, la asociación de hostelería y turismo, como Pedro Caramés, socio de uno de los grupos hosteleros de más presencia en el bulevar de la sidra de Gascona, coincidieron en que "la primera parte del año ha ido bien" y en que Oviedo ha sido en este primer semestre "un destino en auge". También el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, destacaba días atrás que "venimos de varios meses con muy buenos datos de ocupación y demanda turística, creciendo por encima de otros destinos del norte de España" y que se ese crecimiento se había producido tanto en el número de viajeros como en pernoctaciones. "Oviedo se consolida como un destino cada vez más atractivo gracias a una oferta basada en la cultura, la gastronomía, el Camino Primitivo y una programación de actividades que mantiene la ciudad viva durante todo el año", valoró Alfredo García Quintana, justo en el arranque de la campaña de verano, que se presenta también con unas previsiones optimistas.
La cifra total de viajeros en los primeros cinco meses del año superó el listón de los 184.000, gracias a los 37.846 residentes en otros países que también han elegido Oviedo como destino turístico. El destino del norte preferido por el turismo extranjero es Bilbao, con casi 228.000 viajeros de distintas nacionales, por delante de San Sebastián, con más de 191.000 y de Santiago de Compostela, con más de 153.000. Oviedo ocupa el séptimo lugar entre los destinos de la cornisa cantábrica que han recibido más turistas foráneos, por delante de Pontevedra, con más de 31.000 y de Gijón, que ronda los 22.000.
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