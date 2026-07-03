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Oviedo combate la sed: el municipio contará con 24 nuevas fuentes dobles en zonas de paseo y esparcimiento

Los surtidores darán servicio tanto a la gente como a las mascotas

Oviedo lanza un plan para ampliar su red de fuentes para beber: en estos sitios se ubicarán las nuevas (y otras muchas serán reparadas)

Oviedo lanza un plan para ampliar su red de fuentes para beber: en estos sitios se ubicarán las nuevas (y otras muchas serán reparadas) / LNE

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ayuntamiento de Oviedo reforzará la red de fuentes públicas del municipio con la instalación de 24 nuevas fuentes dobles para personas y mascotas, una actuación que supondrá una inversión de 46.600 euros y que acaba de quedar formalizada con la firma del contrato con Aqualia, empresa adjudicataria del servicio municipal de aguas. La iniciativa, promovida por la concejalía de Infraestructuras que dirige Nacho Cuesta, permitirá tanto sustituir fuentes deterioradas como ampliar este equipamiento en nuevos emplazamientos, especialmente en parques y zonas de paseo donde los vecinos vienen reclamando este servicio.

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El contrato responde a una demanda cada vez más habitual entre quienes utilizan a diario los espacios verdes y los itinerarios peatonales de la ciudad. Las nuevas instalaciones incorporan un diseño de doble uso, con un surtidor a distinta altura destinado a las personas y otro adaptado para que puedan beber las mascotas, una solución que en los últimos años ha ganado presencia en numerosas ciudades.

La actuación contempla la reposición de fuentes que presentan un acusado desgaste por el paso del tiempo y el uso continuado, al tiempo que permitirá extender la red a puntos que hasta ahora carecían de este servicio. La elección de las ubicaciones busca mejorar la cobertura en aquellas zonas con mayor tránsito de viandantes y usuarios acompañados de perros.

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Desde la concejalía de Infraestructuras destacan que la mejora forma parte de las actuaciones encaminadas a renovar el mobiliario urbano y adaptar los espacios públicos a las nuevas necesidades de la ciudadanía. La instalación de estas 24 fuentes dobles contribuirá a incrementar la comodidad de los usuarios, especialmente durante los meses de más calor, y reforzará unos equipamientos que figuran entre los más utilizados en los parques y áreas de esparcimiento del municipio.

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