La Policía Local de Oviedo realizó 85 actuaciones en San Lázaro en junio para responder a las quejas vecinales por la inseguridad

La Policía Local de Oviedo realizó 85 actuaciones en el barrio de San Lázaro durante el pasado mes de junio dentro del dispositivo especial puesto en marcha a raíz de las quejas vecinales por el deterioro de la convivencia y la creciente sensación de inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata. Los residentes venían denunciando desde hace meses situaciones como consumo de alcohol y drogas en la vía pública, peleas, amenazas, suciedad, ruidos y la presencia de asentamientos improvisados en distintos puntos del barrio.

El balance de actuaciones fue presentado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, durante la reunión mantenida este viernes en el Ayuntamiento con representantes de la asociación vecinal de San Lázaro-Otero. En el encuentro también participaron el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano. Tanto Canteli como Prado se comprometieron ante los vecinos a reforzar todavía más la vigilancia en la zona, donde desde hace aproximadamente un mes hay una patrulla de referencia de forma permanente, con más presencia policial en las franjas de mañana y de noche. "Estamos preocupados por el malestar que se está generando y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por arreglarlo cuanto antes. La labor que hace Cáritas en el albergue Cano Mata es encomiable, pero lo que ocurre en la calle afecta a los vecinos y nosotros estaremos ahí para evitarlo", señala José Ramón Prado.

Según el dosier elaborado por la Policía Local, las 85 actuaciones comprenden servicios de vigilancia preventiva, identificaciones de personas, intervenciones en inmuebles okupados y actuaciones para retirar tiendas de campaña y otros espacios improvisados utilizados para pernoctar en la vía pública, además de otras incidencias relacionadas con la convivencia. Entre ellas figura también el seguimiento de una vivienda de la calle Armando Collar que ha sido okupada en varias ocasiones y que ha tenido que ser tapiada repetidamente para impedir nuevos accesos.

Con este informe, el Ayuntamiento pretende evidenciar la "intensa presencia policial" desplegada en la zona durante las últimas semanas y responder a una de las principales demandas vecinales: que el dispositivo no sea puntual, sino sostenido en el tiempo. La asociación vecinal ya había trasladado al Consistorio su preocupación por la situación en calles como Armando Collar, Hevia Bolaños, El Pontón y la carretera de la Bolgachina, algunos de los puntos donde se han concentrado más quejas.

La reunión llega después de que la asociación vecinal registrase en el Ayuntamiento 1.100 firmas reclamando una actuación urgente ante una situación que califican de "insoportable". Los vecinos han insistido en todo momento en que no solicitan el cierre del albergue Cano Mata, sino que se adopten medidas para evitar que los problemas de convivencia que denuncian continúen produciéndose en las calles del entorno.

Reunión con Cáritas

En ese sentido, el alcalde también se comprometió a mantener un encuentro con Cáritas Diocesana, entidad que gestiona el albergue, para analizar la situación del recurso. La organización ya trasladó recientemente a la asociación vecinal su disposición a reforzar el control dentro de las instalaciones, aunque recordó que su capacidad de actuación termina en el recinto del centro y que lo que sucede en la vía pública corresponde a las administraciones y a los cuerpos de seguridad.

El dispositivo forma parte de la denominada "intervención de choque" anunciada por el Ayuntamiento para tratar de recuperar la convivencia en San Lázaro mediante una actuación coordinada entre las áreas de Seguridad Ciudadana y Políticas Sociales. Paralelamente, continúa pendiente la mejora de las instalaciones de Cano Mata, una actuación que permitiría ampliar las plazas del albergue y habilitar un centro de día.

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Los vecinos, por su parte, consideran que el incremento de la presencia policial es un paso positivo, pero insisten en que la solución pasa por la implicación de todas las administraciones. Por ello, además de mantener el diálogo con el Ayuntamiento, han solicitado también una reunión con responsables de la Policía Nacional para reclamar una mayor presencia del cuerpo en la zona y una coordinación permanente con la Policía Local y los servicios sociales.