El PSOE insta al Gobierno a “dar un impulso” a las ayudas a los jóvenes deportistas de Oviedo: “Están congeladas desde hace seis años”

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha reclamado este viernes al equipo de gobierno del Partido Popular que dé "un impulso real" a las ayudas municipales destinadas a jóvenes deportistas del concejo. Considera que la dotación económica de la convocatoria "se ha quedado completamente desfasada" y resulta "claramente insuficiente" para afrontar gastos habituales e imprescindibles en la carrera deportiva de quienes compiten al más alto nivel. “La convocatoria que hoy hemos aprobado en el órgano colegiado de subvenciones mantiene exactamente la misma cuantía que en 2019: 26.000 euros. Y eso solo después de que el año pasado el Partido Popular tuviera que rectificar el recorte del 27% que había aplicado a estas ayudas tras las críticas recibidas”, recordó la edil.

Sánchez Santa Bárbara destacó además que el número de solicitudes ha aumentado en los últimos años, lo que hace todavía más evidente la necesidad de incrementar la financiación. “Es cierto, que las solicitudes aprobadas han quedado todas cubiertas, pero ello no oculta que cada vez son más los y las jóvenes deportistas que las solicitan para continuar desarrollando su trayectoria deportiva y, sin embargo, el presupuesto sigue congelado”. Como ejemplo, Sánchez Santa Bárbara indicó que algunos de los beneficiarios apenas percibirán 150 euros. "Muchos deportistas necesitan desplazarse fuera de Asturias para homologar marcas o participar en campeonatos nacionales e internacionales, con el coste que eso supone en viajes, alojamiento e inscripciones. También deben adquirir equipamiento deportivo específico, que en numerosas disciplinas tiene un coste muy elevado. Es una ayuda que, siendo bienvenida, tiene un impacto muy limitado", explicó.

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Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama al equipo de gobierno que incremente la dotación presupuestaria de esta línea de subvenciones para adaptarla al crecimiento de la demanda y al encarecimiento de los costes que soportan los y las deportistas. "Si el Ayuntamiento quiere apostar de verdad por el deporte base y por el talento deportivo de Oviedo, debe hacerlo con recursos suficientes y no manteniendo unas ayudas congeladas desde hace seis años", concluyó la concejala.