Rodríguez Nuño, Llera y Almudena Cueto, candidatos a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo

Después de una semana de sobresaltos, mucha negociación soterrada y cierta sensación de crisis inminentes, el proceso de primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) ha ido encauzando estas aguas turbulentas de los primeros días a una corriente menos agitada de lo previsto hace dos días. La posibilidad de que cinco candidatos optaran a presentarse al proceso ha quedado finalmente reducida a tres, tal y como hoy se espera que se confirme al finalizar el plazo de inscripción de las propuestas, a las 12 del mediodía. La confirmación del paso al frente de Enrique Rodríguez Nuño, actual Director General de Mayores en el Principado, un candidato que LA NUEVA ESPAÑA ya adelantó hace días, despeja mucho el horizonte y reduce la primera batalla, la de la obtención de los avales, a tres frentes: El suyo, el de la exdirectora del Instituto de la Mujer Almudena Cueto y el del secretario de las Juventudes Socialistas Asturianas Sergio Llera.

Cueto y Nuño presentarán su candidatura hoy a las once y a las once y media, respectivamente, en la sede de la FSA, pero Sergio Llera ya lo hizo ayer por la mañana.

Con la reducción a tres candidatos, todo hace indicar que las propuestas encabezadas por Natalia Sánchez Santa Bárbara y por Jorge García Monsalve acabarán integradas en la de Nuño, que además cuenta con un respaldo fuerte del aparato del partido, a nivel local y regional.

Director general de Mayores del Principado en la actualidad, tiene un perfil con una larga experiencia en la gestión en el Principado, en áreas como Salud o Medio Ambiente. Nacido en Langreo en 1964 (61 años) lleva siendo vecino de Oviedo desde 1995.

Enrique Rodríguez Nuño resumió ayer el impulso de su candidatura con la idea de "poner a Oviedo en el lugar que se merece". Ese Oviedo, explicó, "es una ciudad muy vivible que se extiende a todo el municipio, también a la zona rural, y a todo el tejido, incluyendo a las asociaciones sociales, vecinales, deportivas, culturales, a las empresas o al sector turístico".

El candidato de Juventudes Socialistas, Sergio Llera, aprovechó, por su parte, la presentación de su candidatura para explicar que afronta el proceso de primarias "con muchísima ilusión, pero también con una enorme responsabilidad", convencido de que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa para el municipio".

"Quiero presentar una candidatura que una, que escuche y que vuelva a ilusionar. No doy este paso pensando solo en unas primarias; lo doy pensando en el Oviedo que queremos construir durante los próximos años", declaró.

Con 26 años, Llera reside en el barrio del Cristo y se crió en el de La Argañosa. Durante su juventud fue árbitro de fútbol y, desde los 18 años, ha compatibilizado sus estudios universitarios con el trabajo en una multinacional del sector del comercio.

Según el perfil que ofreció ayer su equipo a través de un comunicado, el aspirante más joven a ser candidato procede de una familia humilde, algo que marcó su forma de entender el esfuerzo, el trabajo y el compromiso con lo público.

"Vengo de una familia humilde y empecé a trabajar muy joven. Quería ayudar, ganar mi propio dinero y construir mi camino sin que todo recayera en casa. Esa experiencia me hizo entender muy pronto el valor del trabajo y las dificultades que viven muchas familias de Oviedo cada día".,

Sobre su candidatura, expresó el deseo de contar con un PSOE "que vuelva a estar cerca de la gente; que escuche más, que salga más a la calle y que vuelva a demostrar que tiene el mejor proyecto para liderar esta ciudad". También desveló que su lema será "el Oviedo que viene", y que articulará su programa en torno a cuatro grandes prioridades: el acceso a la vivienda, transformar la movilidad para conectar mejor la ciudad, situar los barrios en el centro de la acción municipal y recuperar la ambición de una ciudad líder apoyándose en la Universidad, el comercio local y la industria innovadora.

El calendario

Los candidatos dispondrán ahora de una semana, hasta el sábado a las 12 del mediodía, para conseguir los avales suficientes que les permitan seguir en la carrera por ser candidatos. Necesitarán conseguir un 15% de apoyos, entre 90 y 100 firmas de militantes.

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Ese mismo día se proclamarán las candidaturas que optan a las primarias de forma definitiva y que medirán sus fuerzas el domingo 19 de julio. Si alguna de las opciones logra el 50% de los votos, será proclamada candidata, si no, irán a una segunda vuelta, el 26 de julio.