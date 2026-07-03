Rodríguez Nuño se presenta a las primarias del PSOE proponiendo "un Oviedo en el que todas las personas sean escuchadas"

Enrique Rodríguez Nuño formalizó este viernes su candidatura a las primarias del PSOE de Oviedo para optar a la Alcaldía con un mensaje de integración, continuidad en los valores socialistas y voluntad de imprimir un nuevo impulso al proyecto municipal. El actual director general de Mayores del Principado presentó su candidatura en la sede de la FSA, en la calle Santa Teresa, apenas media hora después de hacerlo la también aspirante Almudena Cueto y un día después de que Sergio Llera iniciara la carrera interna. Arropado por la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara y por Saúl Blasón, Rodríguez Nuño defendió que da el paso porque el proyecto socialista "tiene muchísimas cosas que aportar" a la ciudad y porque quiere construir un Oviedo en el que "todas las personas sean escuchadas" y donde la administración mantenga "siempre abiertas las puertas" a la ciudadanía.

Rodríguez Nuño explicó que decidió presentar su candidatura después de que el portavoz del grupo municipal anunciara que no concurriría a las primarias. "Estaba pensando en la situación y en el futuro de la ciudad y, como el proyecto iniciado tiene muchísimas cosas que aportar, he creído oportuno dar el paso", señaló. Añadió que la decisión fue fruto de conversaciones con otros compañeros que compartían la misma inquietud y con los que acordó impulsar "una candidatura" abierta a la incorporación de más sensibilidades.

El aspirante defendió una visión de Oviedo que trascienda el centro urbano y alcance a todo el concejo. A su juicio, la capital asturiana disfruta de "una calidad de vida buena", pero considera que "esa calidad de vida tiene que ser extraordinaria en todo el territorio, no solo en la ciudad, sino también en el municipio". En ese sentido, citó expresamente la necesidad de prestar mayor atención a núcleos como Trubia o San Claudio y al conjunto de la zona rural, que, dijo, debe estar "plenamente integrada" y disponer de "todos los servicios, todas las comodidades y toda la atención" para quienes viven en ella.

Ese planteamiento territorial lo vinculó también a una forma de ejercer la política basada en la proximidad. "Si hay algo que me caracteriza en los años de gestión que he venido realizando hasta ahora es abrir siempre las puertas de una administración al resto de la ciudadanía. Esa es la pretensión que estamos realizando aquí en Oviedo", afirmó.

Preguntado por si su candidatura representa una continuidad del actual equipo municipal socialista, Rodríguez Nuño evitó plantear el debate en términos de continuidad o ruptura. "Yo no suelo hablar de continuidad ni de ruptura porque el proyecto socialista es el que es. Tenemos muy claro cuáles son nuestros valores", sostuvo. Al mismo tiempo, aseguró que, si resulta elegido candidato, trabajará "plenamente coordinado" con el grupo municipal, recogerá sus aportaciones y buscará integrar a todas las sensibilidades. "No va a haber una ruptura, pero sí también una novedad con respecto al trabajo realizado, partiendo de ese trabajo realizado, que es de altísima calidad", resumió.

Esa apelación a la integración volvió a aparecer cuando fue preguntado por la composición de su equipo. Rodríguez Nuño confirmó que había mantenido conversaciones con Natalia Sánchez Santa Bárbara y con otras personas para explorar un acuerdo, aunque precisó que el proceso se encuentra aún en su primera fase. "Mi espíritu es integrador, siempre lo ha sido en todo lo que he hecho hasta ahora, y así lo confirmaré también", afirmó.

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Con su inscripción, Rodríguez Nuño completa el trío de aspirantes que competirán en las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo junto a Almudena Cueto y Sergio Llera. Los tres disponen ahora de una semana para reunir entre 90 y 100 avales, el 15% de la militancia, requisito indispensable para seguir en un proceso que celebrará su primera votación el próximo 19 de julio y que, si ningún candidato supera el 50% de los votos, se resolverá en una segunda vuelta el 26 de julio.