Sergio Llera, precandidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo: «Creo que Oviedo merece mucho más que Canteli en gestión y ambición»

Con 26 años, Sergio Llera ha dado el paso para concurrir a las primarias del PSOE de Oviedo con el objetivo de convertirse en candidato a la Alcaldía. Criado en el barrio de La Argañosa y residente en El Cristo, comenzó a trabajar con 18 años mientras cursaba sus estudios universitarios, una experiencia que, asegura, ha marcado su forma de entender el esfuerzo y el compromiso con lo público. Exsecretario general de Juventudes Socialistas de Oviedo y actual secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, defiende una renovación del proyecto socialista bajo el lema El Oviedo que viene, con la vivienda, la movilidad, los barrios y el desarrollo económico como ejes de su propuesta.

¿Qué le llevó a dar este paso?

Fue una reflexión personal, colectiva y política. Creo que Oviedo puede aspirar a mucho más. Vivimos en una ciudad extraordinaria, con una gran universidad, un comercio que resiste y un enorme potencial. Pero tengo la sensación de que hace tiempo que dejamos de hablar de todo lo que podemos llegar a ser. Quiero abrir una nueva etapa que vuelva a ilusionar tanto al partido como a la ciudad y hacer del PSOE la fuerza que lidere el futuro de Oviedo.

¿Por qué le cuesta al PSOE conectar con los ovetenses?

Hemos perdido capacidad para movilizar a nuestro electorado. En barrios tradicionalmente progresistas no estamos consiguiendo convencer a mucha gente que quiere un cambio. Para lograrlo hace falta transmitir la convicción de que podemos transformar Oviedo.

¿Cómo se consigue recuperar esa ilusión?

Recuperando el contacto diario con los vecinos. Tenemos que volver a hablar de los problemas que realmente preocupan: la vivienda, la movilidad, la participación en los barrios y en la zona rural y el desarrollo económico. Quiero que Oviedo vuelva a ser una referencia en el norte, capaz de atraer inversiones y oportunidades. Muchas veces hablamos de que el Ayuntamiento tiene que ir al barrio, pero lo importante es que venga del barrio. Yo vengo de un barrio y quiero un grupo municipal mucho más conectado con la ciudadanía.

¿Ser tan joven es una ventaja?

La política no depende de la fecha del DNI. Es cierto que tengo 26 años y tendría 27 al comienzo del próximo mandato, pero llevo desde 2015 viendo gobernar al mismo partido en Oviedo. Mi edad forma parte de mi proyecto porque me obliga a pensar la ciudad con las luces largas, en el Oviedo que viene.

¿Teme que pasen factura los casos de corrupción?

Condeno la corrupción venga de donde venga, y doblemente cuando afecta a mi partido. Me duele como socialista y como demócrata que unas pocas personas hayan aprovechado sus cargos y que no hayamos sido capaces de detectarlo antes. Debemos revisar los mecanismos de control y permitir que caiga todo el peso de la ley sobre quien haya cometido irregularidades.

¿Le defraudó Zapatero?

Espero que pueda defenderse y demostrar su inocencia. Lo vivo con preocupación. Mis primeros recuerdos políticos coinciden con su etapa de gobierno y siempre le reconoceré avances, como que yo hoy pueda casarme y tener hijos.

¿Cómo valora a sus rivales en estas primarias?

Tengo muy buena relación con ambos. Son perfiles muy valiosos y eso habla bien de la calidad humana y política de AMSO. Mi planteamiento no consiste en discutir quién es mejor candidato, sino qué ciudad queremos construir y cómo damos respuesta a problemas como la vivienda o las oportunidades para los jóvenes y las familias.

¿Cree posible una alianza con otros candidatos?

Quiero confiar en el proceso. Las conversaciones son continuas y la relación es buena, pero ahora es el momento de que la militancia escuche nuestros proyectos y decida.

¿Tiene algún referente político?

Me inspira la ilusión que ha despertado Zohran Mamdani en Nueva York, con una campaña muy cercana, puerta a puerta, centrada en defender a quienes más lo necesitan y en poner las instituciones al servicio de la gente.

¿Es muy crítico con el Alcalde, Alfredo Canteli?

Creo que Oviedo merece más. El problema no es solo de gestión, sino de ambición. Echo en falta un proyecto de ciudad pensado para el futuro y más atención a los barrios y a la zona rural. Se limitan a gestionar, con más errores que aciertos.

¿Cuáles considera que son esos errores?

Una forma de hacer política enfocada a unos pocos. Hay proyectos que se quedan en el titular y oportunidades que se han perdido. Un ejemplo es el mercado de El Fontán, donde considero que la negativa del alcalde hizo que Oviedo dejara escapar recursos importantes.

¿Le sorprendió la renuncia de Carlos Fernández Llaneza a repetir como candidato?

Me sorprendió, aunque entiendo que es una decisión muy meditada. Solo puedo agradecer el trabajo que ha realizado y el que todavía le queda por hacer. Ha sido una voz serena y rigurosa frente al gobierno municipal y cuenta con todo mi respeto.

¿Quién forma parte de su equipo?

Hay muchos militantes trabajando detrás de este proyecto. En este momento quiero que el debate gire sobre las ideas antes que sobre los nombres. Primero escucharemos a la militancia y después construiremos el equipo.

¿Será una candidatura muy renovadora?

Será un proyecto nuevo que combine renovación y experiencia. Mi trayectoria profesional ha estado ligada a la empresa privada y soy consciente de que necesito rodearme de los mejores. Habrá perfiles con experiencia en la gestión pública y otros que aporten una visión diferente.

¿Cómo imagina Oviedo dentro de diez años?

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Sueño con una ciudad más amable, más pensada para las personas y donde la movilidad se mida por el tiempo que ganan los ciudadanos, no solo por las líneas de autobús. Un Oviedo con más zonas verdes, más oportunidades y capaz de convertirse en la mejor capital del norte de España.