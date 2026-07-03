Toma posesión en Oviedo la primera mujer comisaria de Policía Local en la historia de Asturias: "Ser madre de dos niños no ha supuesto un freno para mi carrera"

La Policía Local de Oviedo vivió ayer una jornada para la historia. Débora Torreira tomó posesión como nueva comisaria del cuerpo junto a Jacobo Fernández y se convirtió en la primera mujer que alcanza esta categoría en un cuerpo de Policía Local asturiano, un hito que rompe un techo de cristal que permanecía intacto desde la creación de los cuerpos municipales de seguridad en la región. "Recibo este nombramiento con mucha ilusión y con un enorme sentido de la responsabilidad. Ser la primera mujer en llegar a este puesto supone un orgullo y demuestra que el esfuerzo, el trabajo diario y la formación acaban dando sus frutos", explica la nueva comisaria.

El nombramiento pone fin a tres años con las dos plazas de comisario vacantes, tras la jubilación de Luis Peña, y completa un escalón de mando considerado fundamental para el funcionamiento interno de la plantilla. Torreira, que hasta ahora era inspectora del grupo operativo, asumirá la dirección del área administrativa, mientras que Fernández se encargará de la coordinación operativa del cuerpo, bajo la jefatura del comisario principal, Javier Lozano.

Más allá del ascenso profesional, el nombramiento de Torreira tiene un marcado carácter simbólico. Su llegada a la comisaría supone un paso adelante en la presencia de la mujer en los puestos de máxima responsabilidad de las policías locales asturianas y convierte a Oviedo en el primer municipio del Principado en contar con una comisaria.

La nueva comisaria llegó a la Policía Local de Oviedo en 2020, después de haber desarrollado su carrera en la Policía Nacional con destinos en Sagunto, Barcelona y Gijón. Desde entonces ha ido asumiendo nuevas responsabilidades hasta alcanzar ahora uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro del organigrama del cuerpo.

Débora Torreira / LNE

Su trayectoria profesional siempre ha convivido con la formación constante y con otra de sus grandes pasiones: el balonmano de élite. Internacional con la selección de la República Dominicana desde 2010, Torreira ha representado a su país en numerosas competiciones internacionales y conquistó, entre otros éxitos, la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de 2023. Dejó de jugar el año pasado, tras ser madre por segunda vez. La nueva comisaria tiene un hijo de cuatro años y una hija de once meses. "Ser madre de dos niños no ha supuesto un freno para mi carrera. Es verdad que hay que multiplicar las horas y hacer muchos equilibrios, pero quiero demostrar que es posible compatibilizar la maternidad con las responsabilidades profesionales."

En el ámbito académico, Torreira cuenta con las carreras de Criminología y Derecho, y el próximo año finalizará Ciencias Políticas. Además, posee un máster en Violencia de Género y otro en Criminología y Victimología, una trayectoria formativa que refleja una carrera marcada por la constancia, la preparación y la superación.

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La cobertura de las dos plazas de comisario ha sido recibida con satisfacción por la plantilla, que llevaba años reclamando completar la estructura de mando prevista en la Relación de Puestos de Trabajo. Aunque todavía quedan por cubrir tres plazas de intendente, los sindicatos del cuerpo consideran que la incorporación de Torreira y Fernández permitirá mejorar la organización interna y reforzar el funcionamiento diario de la Policía Local de Oviedo.