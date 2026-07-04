Los arquitectos del Palacio de los Deportes y el autor del anteproyecto pugnan por diseñar la reforma de la plaza de toros de Oviedo

La carrera por diseñar el futuro de la plaza de toros ya tiene protagonistas. Tras la apertura de sobres por parte de la mesa de contratación, concurren los arquitectos Daniel Villanueva y Alfredo Antuña, responsables del proyecto de reforma integral del Palacio de los Deportes. Del otro, Jesús Álvarez-Arango, autor del anteproyecto para el coso que ha servido de base para la licitación, quien opta al contrato mediante una unión temporal de empresas (UTE) con colaboradores. Ambos aspiran a dirigir una de las mayores actuaciones más perseguidas por la ciudad la última década.

S trata de un proyecto estratégico para el equipo de gobierno que pasa por recuperar un edificio cerrado desde 2007 y transformarlo en un recinto cubierto con capacidad para entre 8.000 y 9.000 espectadores, destinado a conciertos, competiciones deportivas, congresos y grandes eventos culturales. El contrato, dotado con un presupuesto de 400.000 euros, incluye la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de unas obras de entorno a 30 millones de euros.

Los dos aspirantes presentan perfiles bien diferenciados. Villanueva y Antuña llegan al concurso con el aval de haber diseñado la profunda remodelación del Palacio de los Deportes, una actuación que modernizó la instalación de Ventanielles y la adaptó a nuevos usos deportivos y de espectáculos.

Frente a ellos se sitúa Jesús Álvarez-Arango, que parte con el conocimiento adquirido durante la elaboración del anteproyecto. El arquitecto praviano fue el responsable de definir las líneas generales de la futura transformación de la plaza y de obtener el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado para los aspectos protegidos del edificio.

Sin embargo, la propuesta definitiva no reproducirá íntegramente aquel planteamiento inicial. El Ayuntamiento ha decidido renunciar a ejecutar algunos aspectos que disparaban el presupuesto. La principal novedad es la eliminación de la cubierta retráctil. El Consistorio considera que una estructura móvil incrementaría notablemente el coste de ejecución y mantenimiento, además de presentar riesgos técnicos que ya se han detectado en otros recintos españoles. Por ese motivo, las empresas licitadoras deberán plantear una cubierta fija.

También ha quedado descartado el aparcamiento subterráneo bajo el ruedo. Los estudios realizados concluyeron que la complejidad constructiva y el fuerte incremento presupuestario hacían desaconsejable esta actuación, especialmente teniendo en cuenta la futura creación de nuevas bolsas de estacionamiento en el entorno del viejo HUCA.

Pese a estas modificaciones, el objetivo principal del proyecto permanece inalterado. La histórica plaza de toros se convertirá en un recinto multiusos cubierto preparado para desarrollar actividad durante todo el año y llamado a convertirse en uno de los principales equipamientos culturales y deportivos del centro de Asturias.

Los pliegos obligan además a respetar todas las determinaciones aprobadas por Patrimonio. El futuro proyecto deberá conservar los elementos protegidos del inmueble diseñado por Juan Miguel de la Guardia, reconstruir el graderío inferior de piedra, mantener los criterios estéticos fijados por la administración autonómica y desarrollar las soluciones de evacuación ya validadas.

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Tras la apertura de las ofertas comienza ahora el proceso de evaluación técnica de la documentación presentada por ambos equipos. Una vez completada esa fase y resueltos los trámites administrativos, el Ayuntamiento adjudicará el contrato para que el estudio seleccionado redacte en cuatro meses el proyecto definitivo. Si se cumplen los plazos, las obras comenzarán el primer semestre de 2027 y se prolongarán durante aproximadamente dos años. La intervención permitirá recuperar uno de los edificios más emblemáticos de Oviedo y poner fin a casi dos décadas de abandono, iniciando una transformación llamada a redefinir el futuro de Buenavista.