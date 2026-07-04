Ciclo internacional de coros de Son Astur en el Auditorio de Oviedo
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La sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge este domingo a las 19.00 horas el tercer concierto del I Ciclo de Música Coral Internacional. El concierto reunirá a la Coral Maysupi & Ensemble Da Capo, de Montevideo (Uruguay), dirigida por Marta Pereira, y al Coro Son Astur ovetense, organizador del ciclo, bajo la dirección de Javier Mejuto, con el pianista Arian Alegre. La entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar de un encuentro cultural que une dos países a través del talento, la tradición coral y la emoción de la música en directo.
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