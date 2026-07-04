Enrique Rodríguez Nuño, precandidato del PSOE a la Alcaldía: «Quiero un Oviedo para todos donde la calidad de vida llegue a cada rincón»

Enrique Rodríguez Nuño (La Felguera, 1964) quiere trasladar al Ayuntamiento una trayectoria de casi cuatro décadas vinculado a la gestión pública. Veterinario oficial del Principado desde 1989, ha ocupado responsabilidades en áreas tan diversas como Salud Pública, Agricultura y Pesca, Turismo o Servicios Sociales, además de formar parte de comités de gestión de crisis como la pandemia o la crisis de las vacas locas. Actualmente es el director general de Mayores del Principado y aunque nació en Langreo, asegura que su relación con Oviedo viene de toda la vida: sus abuelos vivían en Buenavista, sus tíos en la plaza de Castilla y él reside en la ciudad desde 1995, pasando por barrios como Independencia, El Campillín, Otero, la zona del nuevo HUCA y el centro. Ahora aspira a convertirse en el candidato socialista a la Alcaldía con un objetivo: construir «un Oviedo para todos».

¿Cuándo decide dar el paso de presentarse a las primarias?

Fundamentalmente cuando se abre este proceso tras la decisión del portavoz del grupo municipal. Es algo que uno lleva tiempo pensando. Quienes hemos dedicado nuestra vida a la gestión pública siempre tenemos la idea de mejorar la vida de las personas. La gestión pública es una experiencia magnífica, pero la política local tiene un componente especial por el amor a la ciudad y la lealtad al partido. Gestionar no es solo tramitar, sino transformar la vida de las personas.

¿Ya se lo había planteado antes?

Sí, en alguna ocasión ya lo había pensado. Estas decisiones tienen que surgir del diálogo y, en este caso, así ha sido.

¿Le sorprendió el anuncio de Carlos Llaneza de no presentarse?

No sabía nada. Es una decisión personal que él ha explicado. Creo que el actual grupo municipal ha hecho un buen trabajo alzando la voz frente a cuestiones que no mejoran la vida de la ciudadanía. Hay que seguir defendiendo proyectos para los barrios, las zonas rurales y políticas que favorezcan el emprendimiento. Tenemos una gran afluencia de visitantes, pero también muchos locales que se están quedando vacíos y hace falta facilitar el relevo en determinados negocios y comercios.

¿Qué relación mantiene con los otros candidatos?

Tengo buena relación con prácticamente todas las personas de mi partido. No me gusta la confrontación. Tengo una buena opinión de ambos compañeros de partido.

¿Contempla integrar a alguno de ellos en su proyecto?

Ahora mismo cada uno tiene que defender sus ideas y convencer a la militancia, pero no me cierro a nada.

Después de tantos años ocupando cargos en el Principado, ¿es usted el candidato de la FSA?

Estamos hablando de una apuesta local. Es una decisión mía y de un grupo de compañeros de la AMSO. Es un proyecto para Oviedo.

¿Cuáles son los pilares de su proyecto?

Desde lo público hay que mejorar la vida de las personas. Oviedo es una ciudad con una gran calidad de vida, pero debemos hacer un esfuerzo para que eso llegue a todo el municipio: Trubia, San Claudio, Tudela Veguín, los pueblos y todos los barrios. Aporto una experiencia de gestión real, no solo administrativa. He trabajado impulsando proyectos en Turismo, en Agricultura, en Servicios Sociales y me ha tocado gestionar situaciones muy complejas. Esa experiencia puede ser útil para el Ayuntamiento. Además, uno de los grandes retos será la vivienda. Tenemos que facilitar que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar aquí su proyecto de vida. No basta con construir vivienda pública; el Ayuntamiento también puede crear oficinas específicas e impulsar medidas que incentiven el acceso a la vivienda. Quiero que los jóvenes no solo no se marchen, sino que vengan a vivir a Oviedo. Me refiero tanto a quienes tuvieron que irse como a personas de otros lugares que quieran instalarse aquí. Oviedo es un municipio magnífico y debemos conseguir que quienes viven en él se sientan apoyados, reconocidos y orgullosos de formar parte de esta ciudad.

¿Con qué apoyos cuenta dentro de la AMSO?

.Me apoyaré en la militancia, en el contacto directo y en el diálogo. Creo profundamente en un partido abierto a toda la ciudadanía, independientemente de su condición o de cómo piense. Hay que gobernar para todos y defender una igualdad plenamente inclusiva. Soy un firme defensor de la accesibilidad universal y quiero un Oviedo más fácil y más amable.

¿Qué valoración hace del mandato de Alfredo Canteli?

El señor Canteli defiende el proyecto del PP y no comparto ni sus planteamientos ideológicos ni muchas de sus políticas. Yo quiero una ciudad más abierta y cercana. Inaugurar equipamientos sin la dotación necesaria sirve de poco. Además, muchas veces se plantean grandes obras sin escuchar suficientemente a la ciudadanía, cuando precisamente quienes viven cada barrio conocen mejor sus necesidades.

¿Cómo valora el papel de IU en Oviedo, siendo socio del PSOE en el Principado?

Son partidos distintos y cada uno toma sus propias decisiones. Cada organización es responsable de sus actuaciones, así que no voy a entrar a valorar ahora su labor.

¿Pueden afectar los casos de corrupción del PSOE al resultado de las elecciones municipales?

No conozco a ningún militante socialista que no combata la corrupción o que no defienda la transparencia. Nosotros vamos a centrarnos en Oviedo y, por supuesto, rechazamos cualquier práctica que se aparte de esos principios.

El Alcalde acusa al PSOE de ser «el frente del no».

No estoy de acuerdo en absoluto con esos pronunciamientos. El grupo municipal socialista seguirá diciendo que no cuando vea desigualdades o proyectos que no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Un ejemplo es el parque del este de La Tenderina, una reivindicación vecinal que sigue sin recibir respuesta. No debemos conformarnos con esto: Oviedo tiene que ser para todos.

Barbón dice que el Principado nunca invirtió tanto en Oviedo.

Es una realidad. Se están impulsando proyectos muy importantes, como el convenio de La Vega o la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura. También se están ejecutando inversiones en Ciudad Naranco, los intercambiadores de transporte, nuevos institutos, las escuelas de 0 a 3 años, la mejora de la atención sanitaria o el futuro centro social polivalente de Ventanielles. El Gobierno de Asturias está modernizando Oviedo y esa colaboración institucional debe continuar.

¿Qué les diría a los militantes socialistas ovetenses para que respalden su candidatura?

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Creo profundamente en la militancia porque es la mejor base para convertir las ideas en mejoras reales para la vida de las personas. Conseguir avales no es un trámite administrativo, sino hablar con compañeros de todos los barrios y parroquias. No concibo un proyecto que no tenga en cuenta todo Oviedo. Defiendo mi experiencia de gestión al servicio de un proyecto integrador, participativo y solvente. Los adversarios políticos están fuera del partido.