Las entregas de dinero perdido a la Policía de Oviedo suman en un año 18.000 euros

Perder la cartera en plena calle suele ser sinónimo de dar por perdido también el dinero que contiene. Sin embargo, en Oviedo esa máxima no siempre se cumple. La memoria anual de actividades de la Policía Local correspondiente a 2025 vuelve a poner de relieve la honestidad de muchas personas, tanto ovetenses como visitantes, que durante el último año entregaron en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos un total de 18.401,50 euros en efectivo encontrados en la vía pública. Gracias a ese gesto de civismo, más del 58% de esa cantidad, concretamente 10.689,96 euros, ya ha regresado a los bolsillos de sus legítimos propietarios.

El resto del dinero continúa custodiado en las dependencias policiales, a la espera de que alguien pueda acreditar su propiedad. De no aparecer su legítimo dueño, el dinero pasará en el plazo de dos años a ser de quien lo encontró. Unos datos que demuestran que, pese a los despistes cotidianos, la solidaridad ciudadana sigue funcionando como el mejor aliado de quienes extravían sus pertenencias.

Pero los hallazgos de la oficina situada en el cuartel de la concejalía de Seguridad Ciudadana del Rubín no se limitan al euro. El registro de 2025 refleja también la aparición de billetes y monedas procedentes de distintos rincones del mundo, una muestra de que la capital asturiana recibe cada vez más visitantes o residentes internacionales. Entre los objetos entregados figuran 18.000 pesos argentinos, 100 bolívares venezolanos y cinco reales brasileños, divisas que permanecen intactas en las cajas de seguridad policiales porque, hasta la fecha, nadie ha acudido a reclamarlas.

Las entregas de dinero perdido a la Policía suman en un año 18.000 euros / LNE

No es, además, un caso aislado. En los últimos años han aparecido con cierta frecuencia monedas extranjeras. El ejemplo más llamativo sigue siendo el de 2021, cuando la oficina recibió nada menos que 50.500 bolívares venezolanos, una de las curiosidades que recoge la estadística anual elaborada por el cuerpo municipal.

Más allá del dinero, la Oficina de Objetos Perdidos mantiene un intenso ritmo de actividad. Durante 2025 gestionó un total de 1.832 artículos, una cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 1.838, aunque todavía lejos del récord alcanzado en 2022, con 3.109 objetos registrados.

Como ya viene ocurriendo desde hace muchos años, las carteras encabezan con diferencia el listado de pertenencias olvidadas. En total, los agentes recibieron 634, muchas de ellas con documentación y dinero en su interior. Les siguen los documentos personales, principalmente DNI y pasaportes, con más de 430 entradas. Los teléfonos móviles, imprescindibles en la vida cotidiana y también fáciles de extraviar, ocupan el tercer lugar con 248 dispositivos recuperados en calles, parques o transporte público.

El inventario de objetos perdidos ofrece también algunas sorpresas. Durante el pasado año llegaron a la oficina 48 relojes, 19 anillos y otras 15 piezas de joyería. Tampoco faltan artículos tecnológicos, como cuatro ordenadores portátiles y una tableta, además de elementos mucho más habituales, entre ellos 96 juegos de llaves, 19 gafas graduadas y 12 gafas de sol.

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La eficacia del servicio ha permitido devolver ya 945 de los objetos registrados a sus dueños, mientras que otros 887 continúan almacenados a la espera de ser reclamados. Un balance que confirma el buen funcionamiento de un servicio discreto, pero esencial, y que vuelve a retratar una de las mejores cartas de presentación de la ciudad: la honradez de quienes, al encontrar algo que no les pertenece, prefieren recorrer el camino hasta la comisaría antes que quedárselo.