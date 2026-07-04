Graduación de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo

El auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos, el Calatrava, acogió este sábado un multitudinario acto de graduación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, correspondiente al curso académico 2025/2026. La ceremonia reunió a los nuevos titulados de los grados en Estudios Ingleses, Estudios Clásicos y Románicos, Filosofía, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música, Lengua Española y sus Literaturas, y Lenguas Modernas y sus Literaturas. Asimismo, recibieron el reconocimiento los egresados de los másteres en Español como Lengua Extranjera, Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestión, Historia y Análisis Sociocultural, Lengua Española y Lingüística, Patrimonio Musical y Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación.

El acto sirvió para poner el broche final a una etapa marcada por el esfuerzo y la dedicación del alumnado, que estuvo acompañado para esta ocasión tan especial por numerosos familiares, amistades, profesorado y representantes institucionales en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo.