Llaneza pide mejoras en Loriana y critica el «abandono» de la zona rural de Oviedo

El portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, denunció este sábado el abandono que, a su juicio, sufre la zona rural del municipio tras siete años de gobierno del PP y reclamó actuaciones urgentes en Loriana. Tras recorrer el entorno junto a vecinos y vecinas, aseguró que «la zona rural ha sido la gran olvidada de los mandatos de Alfredo Canteli» y defendió que «los vecinos y vecinas de la zona rural tienen exactamente los mismos derechos que los de la zona urbana», exigiendo al Ayuntamiento que atienda las necesidades básicas pendientes.

Fernández Llaneza lamentó que los residentes lleven años reclamando mejoras «sin obtener más respuesta que el silencio y la inacción» y subrayó que no solicitan grandes inversiones, sino actuaciones cotidianas que cualquier vecino consideraría normales en cualquier parte del municipio.

Entre las demandas destacó la recuperación del parque de Loriana, construido en su día por los propios vecinos. Los juegos infantiles fueron retirados hace años por no ajustarse a la normativa y todavía no han sido sustituidos, pese a la presencia de familias con menores. Además, propuso instalar mesas para convertir el espacio en un área recreativa junto a la parada del autobús y denunció la falta de limpieza por la acumulación de hojas.

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También criticó el mal estado de caminos y viales, invadidos por vegetación que dificulta el paso de vehículos agrícolas, y reprochó la inacción municipal ante los daños provocados por las sacas de madera en el entorno del Violeo, pendientes de reparación desde hace tres años.