Nuño, Cueto y Llera se lanzan a por los avales para ser candidatos a la Alcaldía

La carrera interna para definir el liderazgo del PSOE de Oviedo hacia las próximas elecciones municipales quedó plenamente configurada la mañana de este viernes. Las primarias contarán, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, con tres opciones diferenciadas tras formalizarse, en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), las candidaturas de Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto, quienes se suman al paso dado el día anterior por el joven Sergio Llera. Rodríguez Nuño, actual director general de Mayores del Principado, quiere "escuchar a los ovetenses" y "abrir la administración". Por su parte, la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, se posiciona como la alternativa "más libre y disruptiva frente a Canteli", con un discurso centrado en combatir las desigualdades. Finalmente, Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, abandera la renovación generacional bajo el lema "El Oviedo que viene", priorizando el acceso a la vivienda, la reforma de la movilidad y el reequilibrio de los barrios. Los tres aspirantes, que ven el proceso positivo para "reactivar y movilizar el partido", inician ahora una intensa semana clave para la recogida de avales, mientras que el concejal Jorge García Monsalve descartó finalmente presentar candidatura al no lograr la unidad a la que aspiraba, aunque admite contactos con Rodríguez Nuño para apoyarle al ser el candidato con el que "existe una mayor afinidad".

Rodríguez Nuño formalizó su inscripción en la sede de la calle Santa Teresa arropado por figuras del actual grupo municipal, como la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara y Saúl Blasón. Su propuesta huye de los debates dicotómicos entre continuidad o ruptura, reivindicando que el proyecto socialista posee "muchísimas cosas que aportar" a la capital. Su decisión de concurrir maduró tras el anuncio de Carlos Fernández Llaneza de no presentarse al proceso, lo que le impulsó a coordinar una plataforma receptiva a distintas sensibilidades de la militancia.

El eje central de su discurso es la cohesión territorial y la universalización de la calidad de vida. Rodríguez Nuño remarcó que el bienestar no puede restringirse al centro urbano, sino que debe proyectarse de forma extraordinaria sobre todo el municipio, mencionando explícitamente a localidades periféricas "como Trubia o San Claudio", además de toda la zona rural. Su modelo político apuesta firmemente por "abrir las puertas de la administración" y la colaboración con el grupo municipal actual. "No va a haber una ruptura, pero sí alguna novedad partiendo del trabajo que es de altísima calidad", anunció.

Apenas media hora antes, Almudena Cueto presentaba su proyecto definiéndose como la única mujer del proceso y la opción más transformadora frente a las dinámicas internas del partido y el actual modelo del PP y Alfredo Canteli. "Soy la candidatura que garantiza el cambio. Soy la candidatura libre. No estoy dentro de aparatos", indicó acompañada por militantes del sector crítico local, como la exedil Lucía Falcón y Aquilino Díaz, Cueto estructuró un diagnóstico severo de la realidad socioeconómica ovetense, cuestionando el mantra de que la capital funciona a la perfección.

Para sostener su posición, aportó datos de vulnerabilidad: recordó que "el 20% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza" y advirtió de las carencias en vivienda pública, cifrando en "solo siete" los pisos sociales disponibles. Asimismo, criticó que la política de mayores municipal "se limite a la asistencia telefónica" y censuró el abandono de la periferia". Desde su experiencia como autónoma, empresaria y madre, enfatizó las urgencias en conciliación y cuidados de larga duración. En el plano cultural, apoyó la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, pero bajo una perspectiva "estrictamente popular y accesible".

Un día antes, Sergio Llera inauguró el proceso registrando una candidatura que busca reactivar la ilusión de la militancia mediante la movilización a pie de calle. Con 26 años, vecino de El Cristo y criado en La Argañosa, Llera enfatizó en su apuesta movilizadora. "Quiero presentar una candidatura que una, que escuche y que vuelva a ilusionar", indica.

Su programa, bautizado como "El Oviedo que viene", se estructura en cuatro pilares fundamentales. El primero persigue un gran pacto por la vivienda asequible y la rehabilitación. El segundo propone transformar la movilidad interna para optimizar las conexiones y el transporte público. El tercer punto sitúa a los barrios y las parroquias rurales como prioridades esenciales del consistorio. Por último, la cuarta línea busca recuperar el liderazgo económico de la ciudad mediante alianzas estratégicas con la Universidad de Oviedo, el apoyo explícito al comercio de proximidad y la atracción de industrias innovadoras que generen empleo cualificado.

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Los candidatos disponen ahora de una semana para recabar entre 90 y 100 avales válidos, cifra que equivale al 15% del censo de la militancia local. Los aspirantes que superen este filtro obligatorio concurrirán a la primera jornada de votación en las urnas, fijada para el próximo 19 de julio. Si ninguna de las opciones logra alcanzar la mayoría absoluta del 50% de los sufragios en esa fecha, el reglamento interno prevé la celebración de una segunda vuelta el 26 de julio entre los dos más votados.