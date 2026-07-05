Almudena Cueto, precandidata a la Alcaldía por el PSOE de Oviedo: "Quiero una ciudad pensada para las personas y no para el escaparate"

Licenciada en Derecho, consultora especializada en innovación social y exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud, Almudena Cueto aspira a sus 50 años a convertirse en la candidata del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. Natural de Nava —donde fue concejala en los años noventa—, «aunque nacida en la Maternidad del viejo HUCA», como su hijo carbayón de 14 años, reside en Oviedo desde 2004, cuando Antonio Trevín la «repatrió» desde Barcelona para incorporarse a la Delegación del Gobierno. Dirigió el Instituto Asturiano de la Mujer entre 2015 y 2019 y ahora compite en las primarias de la AMSO frente a Enrique Rodríguez Nuño y Sergio Llera con un proyecto centrado en los cuidados, la participación ciudadana y la reducción de las desigualdades entre barrios.

¿Por qué quiere ser candidata a la Alcaldía?

Porque tengo una idea muy clara del Oviedo en el que me gustaría vivir. Soy muy sensible a los retos sociales que tiene esta ciudad y creo que el gobierno actual no está poniendo el foco donde debería. Quiero una ciudad pensada para las personas, que garantice la igualdad de oportunidades independientemente del barrio en el que se viva y que afronte con valentía los desafíos sociales de los próximos años. Además, estoy muy orgullosa de ser socialista y creo que el PSOE sigue siendo la herramienta más útil para mejorar la vida de la gente.

Ser mujer me aporta una ventaja sobre Canteli porque me da una visión más amplia de la realidad

¿Cuáles son los puntos fuertes de su candidatura?

Contamos con un equipo muy diverso, con experiencia tanto dentro como fuera del partido. Tenemos personas expertas en distintas materias, pero en general con un sólido bagaje ideológico. Esa diversidad nos permite construir un proyecto adaptado a la realidad de cada barrio y de cada zona rural. Venimos sin ataduras y con autonomía para pensar la ciudad desde las necesidades de la ciudadanía.

Dice que su candidatura es la más libre. ¿Las otras dos no lo son?

No. Todos somos libres. Cuando hablo de una candidatura libre me refiero a mi propia trayectoria. Siempre he estado fuera de los círculos de liderazgo interno del partido y eso me ha permitido mantener una voz propia. No sé si eso ha sido una ventaja o un inconveniente, pero siempre he actuado con independencia.

¿Son sus dos rivales los candidatos del aparato?

No voy a entrar en esas etiquetas. Son compañeros de partido y merecen todo mi respeto.

A usted se la identifica con el sector crítico de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo.

Hay personas de mi candidatura que ya participaron en el proyecto que encabezó Aquilino Díaz en el último congreso local, pero también hay gente procedente de sensibilidades muy distintas. Lo que nos une es la convicción de que debemos hacer autocrítica. Los resultados electorales recientes indican que el PSOE no está conectando con la ciudadanía como debería. No podemos resignarnos a que gobierne siempre el PP ni afrontar las elecciones como un mero trámite.

Amelia Valcárcel es uno de mis referentes porque me dio clase y aúna feminismo y socialismo

¿Quién forma parte de su equipo?

Hay perfiles muy variados y muy valiosos. Contamos con antiguos funcionarios del Ayuntamiento que conocen perfectamente el funcionamiento de la administración, personas del ámbito de la comunicación y militantes con una enorme fortaleza ideológica. Todos compartimos la voluntad de sumar y de construir un proyecto ilusionante para Oviedo.

¿Descarta un acuerdo con alguno de los otros aspirantes?

En absoluto. No descarto ningún acuerdo con compañeros del partido. Hay personas muy válidas en todos los equipos. Las primarias son una oportunidad para fortalecer al PSOE y no una batalla entre adversarios.

Ya fue de númnero ocho en la lista de 2015 con Wenceslao López. ¿Qué aprendió entonces?

Fue una experiencia extraordinaria. Me permitió conocer Oviedo en profundidad, recorrer sus barrios y la zona rural y escuchar a mucha gente. También me ayudó a perder el complejo de no haber nacido en Oviedo. Aprendí que una candidatura socialista es un trabajo colectivo en el que cada persona aporta para construir un proyecto común que mejore la sociedad.

¿Ser mujer puede ser una ventaja o una desventaja en política?

En este caso creo que es una ventaja frente a Alfredo Canteli. Las mujeres solemos incorporar una mirada más amplia sobre la realidad porque conocemos de primera mano tanto el trabajo remunerado como las responsabilidades de los cuidados. Esa experiencia aporta una capacidad de análisis imprescindible para diseñar políticas públicas. Si una ciudad no incorpora la perspectiva de género, solo está viendo la mitad de la realidad.

¿Cómo valora la gestión del PP y de su Alcalde?

La definiría como superficial. Oviedo es muy bonito y eso lo reconoce cualquiera, pero una ciudad es mucho más que su imagen. Hay que preguntarse cómo funcionan los servicios sociales, qué políticas tenemos frente a la soledad no deseada, cómo afrontamos el envejecimiento, qué estrategia existe para acceder a la vivienda o cómo se desarrolla el urbanismo más allá de construir rotondas. Apoyo la candidatura a Capital Europea de la Cultura, pero también me pregunto qué trasfondo tendrá. Debe ser una cultura accesible y con impacto social. Lo mismo ocurre con el deporte. Se presume de ciudad europea del deporte y luego deportistas de élite tienen que pedir limosna para poder ascender. Quiero una ciudad pensada para las personas y no para el escaparate.

Si fuese alcaldesa, ¿qué sería lo primero que haría?

Escuchar. Antes de tomar decisiones hay que conocer bien el funcionamiento interno del Ayuntamiento y abrir un nuevo modelo de gobernanza basado en el diálogo con los barrios, con la zona rural y con los jóvenes. Hay que recuperar la interlocución permanente con la ciudadanía.

¿Tiene referentes políticos?

Uno de mis grandes referentes es Amelia Valcárcel, porque une el pensamiento socialista y el feminismo y tuve la suerte de ser alumna suya. También admiro el municipalismo de Paz Fernández Felgueroso y Mariví Monteserín, además de a personas como Javier Fernández, Guillermo Martínez o Antonio Trevín.

¿Le sorprendió que Carlos Fernández Llaneza no optase a la reelección?

Sí, porque había manifestado su intención de hacerlo. En cualquier caso, son decisiones personales muy respetables. Detrás de cada paso político hay muchas circunstancias que solo conoce quien las vive.

¿Cómo valora el trabajo del actual grupo municipal socialista? ¿Contará con alguno de sus concejales si resulta elegida?

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Sé perfectamente lo difícil que es hacer oposición y valoro el trabajo realizado. Dicho esto, creo que el PSOE podía haber profundizado más en el mensaje social y haber conectado mejor con las preocupaciones cotidianas del ciudadano.