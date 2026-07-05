Canteli encarga un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en la "casa" de uno de los clubes más punteros de Oviedo

Comienza la cuenta atrás para hacer realidad el nuevo polideportivo de Villafría en 2027. El alcalde, Alfredo Canteli, ha encargado la redacción del proyecto básico y de ejecución de una instalación concebida para la práctica deportiva de los vecinos del barrio y que tendrá en el hockey sobre patines su principal seña de identidad. La actuación responde a un compromiso adquirido por el regidor con el Oviedo Roller tras el ascenso del equipo a la OK Liga Plata y reafirmado posteriormente en una reunión mantenida con representantes del club y del colegio de Villafría, junto al edil de Infraestructuras, Nacho Cuesta.

El encargo ha sido adjudicado al estudio gijonés Sukunfuku, que será el responsable de definir una instalación llamada a cubrir una demanda histórica de esta zona de la ciudad. El futuro equipamiento se levantará sobre una parcela municipal situada en la calle Ganaderos Asturianos, un espacio que hace años fue analizado como posible ubicación para un campo de rugby, una alternativa que finalmente quedó descartada al no disponer de la superficie necesaria para ese uso.

El nuevo polideportivo nace con una vocación claramente vinculada al hockey sobre patines, disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en Oviedo de la mano del Roller. No obstante, el diseño permitirá que el recinto pueda albergar otras modalidades deportivas compatibles, de manera que se convierta en un espacio de uso cotidiano para los vecinos de Villafría y para el tejido deportivo de la zona.

La instalación dispondrá de una pista principal acompañada por un graderío con capacidad para algo más de 300 espectadores, una dimensión suficiente para acoger competiciones oficiales y dar respuesta a las necesidades del club ovetense. El programa funcional también contempla cuatro vestuarios destinados a los equipos, dos vestuarios para árbitros, un almacén y diferentes salas que se dedicarán tanto a gimnasio como a otras actividades deportivas complementarias.

El proyecto supone la materialización de un compromiso político adquirido por Canteli hace apenas unas semanas, cuando el Ayuntamiento recibió oficialmente al Oviedo Roller para reconocer el ascenso del conjunto a la segunda máxima categoría nacional. Durante aquel acto institucional, celebrado en el salón de recepciones de la casa consistorial, el Alcalde ratificó públicamente la voluntad municipal de dotar a la ciudad de una cancha específica para hockey, una infraestructura que el club venía reclamando desde hace años para acompañar su crecimiento deportivo y el incremento del número de licencias.

Ese compromiso quedó reforzado en una reunión en la que participaron Canteli, Cuesta, responsables del Oviedo Roller y representantes del colegio público de Villafría, centro en cuyas instalaciones jugaba el equipo hasta ahora. En ese encuentro se trasladó la intención municipal de impulsar una instalación que, además de servir de sede para el club, respondiera a las necesidades deportivas y educativas del barrio, favoreciendo también la práctica del deporte escolar.

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Con el inicio de la redacción del proyecto, el Ayuntamiento activa ahora la fase técnica de una actuación que permitirá concretar el diseño definitivo, el presupuesto y los plazos de ejecución de un equipamiento llamado a convertirse en una de las principales infraestructuras deportivas de la zona este de Oviedo. El objetivo municipal es dotar a Villafría de un polideportivo moderno, polivalente y adaptado tanto a la competición como al deporte de base.