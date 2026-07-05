Canto capital en la fuente de Las Caldas

El programa «Templanza» puso este domingo la guinda a varias semanas de trabajo comunitario en Las Caldas con un concierto participativo en la fuente de la localidad, convertido en un espacio de encuentro vecinal y creación colectiva. La actuación culminó un proceso artístico desarrollado junto a los vecinos y vecinas, que el día anterior engalanaron la fuente, recuperando la tradición decorarla en verano, en el marco de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

La iniciativa, impulsada dentro de «Puxa el Barrio. Arte que habita», apostó por la música, la memoria oral y la participación ciudadana como herramientas para fortalecer los vínculos comunitarios. A lo largo de los últimos meses, las artistas Ana Pereda y Antía EseUve han dirigido diferentes actividades en Las Caldas y Caces, entre ellas bibliotecas humanas, encuentros vecinales y talleres de cantos populares, con el objetivo de recopilar historias, recuerdos y canciones vinculadas al territorio.

El proyecto ha prestado una atención especial a la recuperación de la memoria colectiva asociada a las mujeres y a espacios simbólicos como los lavaderos públicos, antiguos lugares de convivencia e intercambio de experiencias. Todo ese trabajo se ha transformado en un espectáculo construido a partir de las aportaciones de la propia comunidad, que este domingo encontró su expresión final en una celebración abierta al público.

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«Templanza» es el segundo programa desarrollado dentro de «Puxa el Barrio. Arte que habita», una iniciativa integrada en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO 2035) para promover una cultura más participativa, accesible y arraigada en el territorio.