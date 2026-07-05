Con los kilómetros de un día por Oviedo esta flota, si flotara, podía llegar a México

Tarde de marzo, cielo despejado y 12º C. Luce donde el Intercambiador del HUCA un busto de Juan Antonio Álvarez Rabanal, obra de Soraya Cartategui; Juan Antonio, párroco del Campo de los Reyes entre 1974 y 2001, impulsó la creación de un equipo de fútbol, el Club Deportivo Covadonga, también el Grupo de Montaña-Íbice, el de Danzas de Nuestra Señora de Covadonga, el Comité de Parados del barrio de Teatinos, el Movimiento Juvenil Nuestra Señora de Covadonga... Al pie del busto esta cita de Isaías (40, 11): "Apacienta como un pastor su rebaño, amorosamente lo reúne; lleva en brazos los corderos...".

A las 15:45 h. subo en el microbús que conduce Manuel, colombiano.

HUCA 1: me llama la atención que estas paradas del Huca, son especiales, más lujosas, de acero "inolvidable", de la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería, con un diseño tan amable como antivandálico para los 430 autocares que paran cada día. Es más, a propuesta de la Asociación de Lúpicos de Asturias, la Oficina Técnica de Accesibilidad, colocó en las marquesinas, en las paredes laterales y en el techo, filtros de protección solar, puesto que la exposición a los rayos ultravioleta nos perjudica a los usuarios, en especial a las personas afectadas por Lupus.

HUCA Urgencias: como esta Línea cuenta con pocas paradas me permite extenderme, de ahí mi homenaje a los sanitarios y en especial a tres que me ayudaron varias veces en pequeños accidentes en la montaña: Irene Martínez Sánchez de Alcázar, África García (ambas jubiladas) y Ángel David Vázquez Martínez, éste, entre otros percances, me recompuso un hombro que se desarmó cuando resbalé en el Pinganón del Caidero, una cascada en Aller. ¿Cómo llevarán estos profesionales en tan apremiante cargo tópicos como "Que lo urgente no te quite tiempo para lo importante", o "Si todo es urgente, entonces nada lo es", "Lo urgente suele atentar contra lo necesario", "Lo que es importante rara vez es urgente, y lo que es urgente, rara vez es importante"?

Centro de Salud: la parada es en la calle Pablo Alonso Rato; este Centro, en la calle Alfredo Blanco, no es un consultorio cualquiera pues se incorporó al estudio nacional Cohorte IMPaCT, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III para conocer el origen de las principales enfermedades que se detectan en España con el fin de ayudar a prevenirlas y tratarlas. Aquí trabajó unos años con entrega y amor en el departamento de Odontología, María del Río González, hermana de Ricardo, maestre de la Cofradía de Siceratores de Asturias, a quienes cito aprovechando que el Nora pasa por La Corredoria.

Cuatro Caños: la Fuente de Cuatro Caños, de Manuel Reguera, de 1790, como remate de las obras de la carretera Oviedo-Gijón; su planta es algo semicircular, de sillería en el centro y decorada con molduras; al lado cuenta con un lavadero circular protegido con un "paraguas" de hormigón armado, de Ildefonso del Río.

IES La Corredoria: en Francisco Pintado Fe, aunque hay otro IES más moderno, el Margarita Salas, en la calle Media Legua.

Leo en la marquesina de la parada el anuncio de la película "Torrente presidente", el sexto capítulo de la saga de Santiago Segura. Por esa parada cinematográfica pasaré de largo.

La Granxa:a la altura del nº 13, de la calle Francisco Pintado Fe, al pie del extremo oriental del Naranco, una aldea entre el puente de las vías de Renfe sobre el Nora y el puente Viejo. Aquí había dos casas cuyos habitantes eran conocidos como "los Granxa". Los pueblos se quedan sin pueblerinos. Cuando escribí una guía del concejo de Pravia para la Editorial Azucel, de Avilés, llegué a un poblado llamado El Cabrón y quise poner en un brete al único viandante que encontré, al preguntarle: "¿Cómo se llaman los habitantes de El Cabrón?", me respondió de inmediato: "No lo sé, yo sólo conozco a uno que se llama Manolín".

Dos ciclistas pedalean delante muy despacio, cuesta arriba por la carreteruca, y los seguimos un buen rato; antes faltaba ese respeto, en eso mejoramos los conductores. Según el dicho: "No hay subida imposible, solo necesitas encontrar el ritmo adecuado". Ellos pedaleaban adecuadamente.

Laviada – Depuradora: dentro del recinto de la gran planta depuradora han instalado dos hórreos y una panera centenarios. La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villapérez forma parte del sistema de Saneamiento de la cuenca del río Nora en la Zona Central de Asturias, construida por la Confederación Hidrográfica del Norte (ahora, Hidrográfica del Cantábrico); recoge los vertidos de los Concejos de Oviedo, Siero, Noreña y Llanera. Al otro lado de la Depuradora el Puente Viejo, de Lugones, que comunicaba con el barrio de El Carbayo salvando el río.

En esta zona de Laviada, el conjunto de los Molinos del Xineciu, edificaciones harineras de más de un siglo, catalogadas en el Diccionario de España de Madoz, de 1850; todo se fue perdiendo e incluso el cauce del río desviamos de forma artificial, y como marcaba límites de concejos, con este cambio salió ganando Oviedo varios miles de metros cuadrados a costa de Siero. También por aquí mana la Fuente de Laviada. Laviada es un topónimo, significa tierra con piedras, o sea, pedrero.

La Pedrera I–La Rabila: es posible que Pedrera venga de camino empedrado, de vía petraria romana, que conducía a las villas de Petronio (Villapérez, Pérez es hijo de Pedro y Pedro viene de piedra). ¿Rabila? Acaso del rabil de un molino que movemos a mano para quitar el cascabillo de la escanda. Cerca Mármoles Isidro Canga, y poco más allá la desviación al Requexón, campos de entrenamiento del Real Oviedo en un meandro del Nora; aparejé, por cierto, esas instalaciones. Lo de Requexón hace referencia al terreno angosto y encajonado en el meandro. Hay quien dice que lo de "requexo" se relaciona con la anatomía, con nuestro maxilar, acaso por lo retorcido.

La Pedrera II–Puente Cayés: La Ponte sobre el Nora; al lado El Molín y el Palacio de los Díaz Campomanes. Al otro lado del puente, empozada, las ruinas de la capilla de Cayés, templo barroco de finales del XVII, de planta rectangular, nave única y el sepulcro empotrado con arcosolio, del maestro Gregorio de la Roza.

Nora Transformador: por la OV-4 vamos.

Nora II-Escuelas: al lado de la iglesia de San Vicente de Villaperi, en Villapérez, y del bar Casa Máximo; ¿cuál elegir? No necesariamente se trata de un dilema, de la "falacia del tercero excluido", bien puede uno visitar ambos lugares; aunque, como me dijo un fraile que conocí en el Monasterio de Silos, el hospitalero Moisés Salgado Gómez: "Primero la misa, luego la mesa". En la pradera, frente al bar, que era un merendero, una cantera abandonada donde íbamos los escaladores de Oviedo, después de trabajar, incluso de noche, a ensayar pasos difíciles y luego a comer la tortilla. Ya no permiten escalar, tampoco está Máximo, el bar sí pero, ¿dónde comer las tortillas de ayer? En los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño.

Quintana I y II: en la OV-4, cerca el arroyo Ruxidorio, y menos cerca la capilla de San Lorenzo.

No lejos de aquí El Asturcón, Centro Ecuestre; el Castillo de San Cucao y, en Guyame, la Capilla del Diablo, construcción de ladrillo sin revocar, un desastre, como corresponde con la maldita advocación; un ara de piedra y cimientos de 1590; ahí se adoró a San Antonio Abad, antes de que el demonio se empoderase.

Cerca asistí a clases de guitarra con Cayetano, que tuvo una academia en La Corredoria y está jubilado.

Manuel, el conductor, me invitó a bajar para volver a subir quince minutos después, a las 17:15 h. Antes vi el lavadero cubierto, con abrevadero y fuente (creo, no estoy seguro, que La Guañaz), al lado de una casa particular, Casa Viesca, cuya dueña salía en ese momento con su perro y me pidió que la ayudara a ponerle el collar (al perro).

Regresamos por las mismas paradas del trayecto de ida.

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Los autobuses de TUA en Oviedo recorren una media diaria cercana a los once mil kilómetros, es decir unos cuatro millones de kilómetros al año, con 67 vehículos. El equivalente a cinco viajes a la Luna al año, ida y vuelta, sin paradas. Mientyras nos ponemos y no en órbita, preferí recorrer Oviedo y lo disfruté, y pendiente del último recorrido, en el Búho, heme aquí feliz, como Ulises, tras haber terminado un hermoso viaje.