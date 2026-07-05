La música coral ovetense y uruguaya, de la mano en la sala de cámara del Auditorio
La sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe acogió la tarde de este domingo el tercer concierto del I Ciclo de Música Coral Internacional, en una cita que reunió a numeroso público. Sobre el escenario actuaron la Coral Maysupi & Ensemble Da Capo, de Montevideo (Uruguay), dirigida por Marta Pereira, y el Coro Son Astur, organizador del ciclo, bajo la dirección de Javier Mejuto, con el acompañamiento al piano de Arian Alegre. El recital volvió a poner de manifiesto el valor de la música coral como puente entre culturas y tradiciones. Con este concierto, el ciclo cerró una programación internacional que ya había contado en junio con la participación del Bella Cantare Choir, de Naperville (Illinois, Estados Unidos), y en mayo con el University of Northern Iowa Varsity Glee Club.
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