Una persona al día encontró trabajo en 2025 gracias a la Agencia de Colocación de Oviedo

El palacete de La Lila, conocido popularmente como la «Casa del Empleo», ha hecho honor a su nombre durante el último ejercicio al consolidarse como el gran faro de esperanza para los desempleados de la capital asturiana. La Agencia de Colocación Municipal de Oviedo, acreditada oficialmente desde 2021, cerró el año 2025 con un balance de 352 personas que lograron abandonar las listas del paro gracias a su mediación directa. Esta cifra supone, en términos prácticos, que el servicio municipal generó un puesto de trabajo por cada día del año, reafirmando su papel crítico en un mercado laboral que, aunque muestra signos de recuperación, sigue exigiendo una intervención pública quirúrgica y cercana.

Desde que este instrumento de intermediación echó a andar, la cifra acumulada de contrataciones directas asciende ya a 1.578 inserciones. El éxito del pasado año no es fruto del azar, sino de una intensa labor de prospección que permitió a la Agencia colaborar con 315 empresas, de las cuales 190 fueron nuevos contactos que han decidido confiar en la gestión municipal para cubrir sus vacantes. Esta confianza del tejido productivo local se traduce en un flujo constante de oportunidades que en 2025 atrajo a 516 personas de nueva inscripción para recibir una atención presencial y personalizada.

La radiografía del empleo generado en Oviedo tiene un marcado componente social. El servicio ha demostrado ser un refugio eficaz contra el «edadismo», ya que el 50% de las contrataciones correspondieron a personas mayores de 45 años. Asimismo, el liderazgo femenino es indiscutible: el 59,65% de quienes encontraron trabajo fueron mujeres, frente al 40,34% de hombres. Por sectores, la capital sigue bajo el dominio absoluto del sector servicios, que acaparó el 84,09% de los contratos, destacando especialmente las actividades de consultoría y servicios a empresas (35%), seguidas de la formación y los servicios sociales (30%) y el comercio y la logística (25%).

Este dinamismo se encuadra en una tendencia positiva de la economía local. Oviedo despidió el año con 135.978 afiliados a la Seguridad Social, lo que refleja un crecimiento sostenido desde los 130.209 registrados en el primer trimestre. Por su parte, el desempleo, tras rozar los doce mil parados al inicio del curso, logró estabilizarse en torno a los 10.400 en el tramo final del año, tras un verano especialmente fructífero donde se rozó la barrera de los diez mil.

Para sostener este avance, el Ayuntamiento movilizó un presupuesto ejecutado de 7,64 millones de euros en políticas activas de empleo y formación. Estas inversiones permitieron financiar proyectos vitales como el Plan de Empleo 2024 (1,12 millones), el programa de contratos en prácticas (858.178 €) o ambiciosas escuelas taller como la de rehabilitación del Teatro Pumarín (680.281 €). Además, la estrategia municipal se ha adaptado a la era digital: la web del área de empleo recibió 161.123 visitas y la comunidad en redes sociales «EmpleOviedo» ya supera los 19.600 seguidores en Facebook, convirtiéndose en el tablón de anuncios virtual preferido por los ovetenses.

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Desde la concejalía de Empleo, dirigida por la popular Leticia González, siguen apostando por este organismo como el interlocutor perfecto con las empresas del tejido económico local que buscan personal, apostando igualmente por formaciones diseñadas «a la carta», según estas firmas para facilitar l ainserción laboral de parados de larga duración de distintas edades y perfiles.