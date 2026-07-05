El PSOE de Oviedo pide recuperar la línea de ayudas de emergencia humanitaria para ayudar a Venezuela y Gaza

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno un ruego para que el Ayuntamiento de Oviedo recupere las ayudas de emergencia humanitaria y vuelva a prestar apoyo económico ante grandes crisis internacionales. La iniciativa plantea que el Consistorio destine ayuda a la población afectada por la guerra en Gaza y a las personas damnificadas por el terremoto de Venezuela, previa tramitación de las modificaciones presupuestarias necesarias.

“Oviedo debe estar a la altura de los valores de solidaridad y cooperación que siempre han caracterizado a nuestra ciudad”, defiende la concejala socialista Marisa Ponga, que reclama recuperar una herramienta municipal para responder con rapidez ante catástrofes naturales y conflictos bélicos. El PSOE municipal recuerda que lleva reclamando desde hace meses una respuesta del Ayuntamiento ante la crisis humanitaria en Gaza, con distintas iniciativas dirigidas a habilitar ayudas de emergencia y mostrar el compromiso de Oviedo con la población civil.

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Los socialistas sostienen que las administraciones locales también desempeñan un papel en la cooperación internacional y subrayan que recuperar esta línea de ayudas permite al Ayuntamiento actuar de forma inmediata cuando se producen tragedias humanitarias.