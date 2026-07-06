«El adversario está fuera», coinciden los precandidatos del PSOE a la Alcaldía de Oviedo

«El adversario está fuera, no dentro», proclamaron este lunes casi al unísono Enrique Rodríguez Nuño, Almudena Cueto y Sergio Llera. Con las manos unidas en el salón de actos de la Casa del Pueblo, los tres contendientes escenificaron un frente común antes de que la competición interna estalle de verdad. Eran las cuatro y media de la tarde cuando se citaron para sortear los tres despachos habilitados por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) en la planta superior del edificio de la calle Jovellanos. Arrancaba así la cuenta atrás para elegir el candidato socialista a la Alcaldía para las elecciones del próximo año.

«Este ya lo teníamos mirado», bromeaba Llera mientras se instalaba junto a su colaborador, Diego Garcés, en uno de los pequeños espacios de la planta alta. El líder de Juventudes Socialistas de Asturias contaba, al menos, con la complicidad de unas ventanas extra para combatir el sofocante calor estival en el pasillo donde, hasta el sábado al mediodía, se librará la batalla por los avales.

Los despachos de los aspirantes se alinean en el margen izquierdo de uno de los pasillos de la planta alta. El primero lo ocupa ya Almudena Cueto, quien lamentó que los plazos de este «procedimiento exprés» fuesen tan apretados como para «no poder perder ni un minuto en pedir confianza». Cueto empezó bien: hasta hizo esperar un rato a sus rivales para la foto conjunta mientras terminaba de ayudar a una militante a rellenar el formulario del aval. «Tenemos una candidatura buena, inteligente y potente para ser la mejor alternativa a nuestros adversarios, el PP», declaró la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer.

En el despacho del centro se ubicó Rodríguez Nuño, actual director general de Mayores del Principado, quien llegó arropado por la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara. Con la experiencia por bandera, Nuño recalcó que afronta el proceso «con total normalidad y, sobre todo, con muchas ganas de escuchar y participar». Para el candidato, el reto es mayúsculo y pasa por conectar con el malestar ciudadano, así como en que el modelo de municipio debe ir más allá del asistencialismo: «Las personas en situación de especial vulnerabilidad no están siendo suficientemente atendidas... Al socialismo no nos place, hay que incorporarlas en todas las políticas»..

Al fondo del pasillo, el joven Sergio Llera, y su equipo ya preparaban el teléfono para captar apoyos tanto presenciales como online. «Hay gente de vacaciones que lo hará a distancia, pero eso tiene el problema de que no sabes hasta el día de cierre si se tramitó correctamente», advertía el joven de 26 años. Llera abandera la «ilusión» y la «transformación social» frente «a problemáticas que considera que se han pasado por alto» en un proceso de primarias que, vaticinó, «será positivo para el partido y toda la militancia ovetense».

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La carrera es un esprint contra el reloj. Los precandidatos necesitan reunir entre un mínimo de 98 avales (el 15% del censo provisional) y un máximo de 129 (el 20%) antes de este sábado. Quienes superen el corte se medirán en las urnas el próximo día 19. Si la fragmentación en tres vías impide que alguno alcance la mayoría absoluta, Oviedo vivirá una segunda vuelta definitiva el 26 de julio entre los dos proyectos más respaldados. Los despachos ya hierven; los algo más de 640 militantes al corriente de pago de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) tienen la palabra.