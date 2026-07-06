La candidatura de Oviedo a capitalidad europea de la cultura da voz a la educación para armar una propuesta coral e inclusiva

La Escuela de Arte fue el escenario elegido para la primera de las cuatro mesas de participación programadas por la candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 con asociaciones, agentes sociales y expertos. La educación fue el área en la que se centró el análisis. El objetivo de esta sesión era que la veintena de profesionales participantes, aseguró Nacho Quesada, integrante del equipo de la candidatura, «diseñen y nos digan en qué cuestiones nos tenemos que fijar y qué son los puntos importantes que habría que valorar para que nuestro proyecto sea lo más inclusivo posible».

En la reunión se desarrolló «un proceso de trabajo dinamizado», con los participantes ejerciendo un rol de examinadores, «como si fuesen los evaluadores internacionales que van a valorarnos a nosotros», dijo Quesada. Esto permitirá que los expertos reunidos determinen «cuáles serían a su juicio los criterios más importantes que tendríamos que cumplir en nuestro proyecto».

También se basaron en actuaciones puestas en marcha en otras ciudades que se alzaron con la capitalidad europea cultural para, a partir de ahí, «generar ideas de posibles proyectos que se podrían desarrollar desde Oviedo y desde Asturias». En la mesa de participación se reunió, explicó Nacho Quesada, «a una representación bastante diversa, con directores y profesores de centros educativos, desde Primaria a Secundaria, docentes con proyectos vinculados al arte y de educación no formal».

«En esta mesa de participación buscamos que haya una composición lo más diversa y plural posible, con profesores, pero también integrantes de asociaciones o de entidades para lograr una representación muy variada», añadió. A esta primera reunión, centrada en el área educativa, asistió Beatriz Fernández, del colectivo «Arte en red», formado por profesores de Secundaria de la especialidad de Dibujo, que organizan cada curso la Muestra de arte contemporáneo escolar de Asturias (Maceas). «Nos gustaría que esta exposición forme parte de la candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 con una miguina más que les ayude y que permita poder rotar la muestra por Asturias, ya que se nos ofreció llevarla a otros lugares, pero necesitamos logística», indicó la docente.

El proyecto de Oviedo para optar a la capitalidad europea de la cultural, manifestó, «tiene que incluir la educación y la educación artística es fundamental». Patricia Pérez, mediadora cultura y fundadora de la empresa «Cuéntame un cuadro», apuntó que «la cultura en general es la herramienta por excelencia que tenemos para hacer esta sociedad más justa», pero, «no es tan accesible como debería serlo y proyectos como este hace que lo sea y que las personas tomen conciencia del valor de la cultura para cambiar la sociedad».

Unión

Esta candidatura y la labor que se desarrolla está haciendo posible, considera Pérez, que «veamos que tenemos muchísimo potencial y lo que hace falta es la unión de todas las personas que estamos en esta comunidad cultural de Asturias, que es muy amplia y muy rica». Ramsés García, director del colegio San Pedro de los Arcos, elogió la reunión convocada en la que, dijo, «confluyen personas que representan realidades muy diferentes, con un mismo propósito y con muchas ganas de aportar y aprender entre nosotros». Hizo hincapié en que el equipo que trabaja para lograr la capitalidad cultural europea en 2031, «está contando con todos los sectores».

Las siguientes mesas de participación se centrarán en accesibilidad y cuidados, en diversidad y en territorio y comunidad. Se desarrollarán esta semana en el Instituto Asturiano de la Juventud, el Salón de té del teatro Campoamor y el centro social de Ventanielles. El pasado fin de semana se puso en marcha en Oviedo la iniciativa «Sentémonos», en la que el equipo de la candidatura sale a la calle a explicarles a vecinos y visitantes la importancia de lograr el reconocimiento europeo. Ahora, esta "interesante experiencia", subrayó Quesada, «la vamos a llevar a los barrios y también a Gijón y a Avilés». Oviedo compite con Cáceres, Granada y Las Palmas por la distinción. La decisión final se sabrá a mediados de diciembre.