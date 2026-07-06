El centro Pedro Bastarrica alberga un taller de producción musical
El curso se iniciará el 20 de julio y la inscripción es gratuita
E. P.
El centro de música joven Pedro Bastarrica acoge un taller de iniciación al sonido y la producción musical, que será impartido por el técnico de sonido Pepe Albella. El curso se iniciará el 20 de julio y constará de doce horas teóricas.
El taller está dirigido preferentemente a personas de entre 16 y 35 años empadronadas en Oviedo. La inscripción es gratuita y la fecha límite para la matriculación es el 12 de julio. Las plazas disponibles son doce.
El curso tiene como objetivo divulgar los conceptos teóricos y prácticos necesarios para la producción musical y acercar a los participantes a las herramientas necesarias para la grabación de proyectos sonoros. En el temario figuran los fundamentos básicos del sonido (analógico y digital), los procesadores de audio (hardware y software) y la producción musical (grabación, mezcla y masterización).
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