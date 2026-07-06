La grúa de Oviedo despierta del letargo: las retiradas de vehículos registraron el mayor aumento de la última década

La grúa municipal ha vuelto a hacerse notar en las calles de Oviedo después de más de una década perdiendo protagonismo. El servicio cerró 2025 con 7.152 vehículos retirados, un 65,3% más que el año anterior y el mayor incremento registrado desde 2013. Detrás de este brusco cambio de tendencia está el endurecimiento de la vigilancia sobre las conductas que más perjudican la movilidad diaria, especialmente el estacionamiento irregular en zonas de carga y descarga, carriles de circulación y espacios reservados para autobuses y taxis. El repunte reflejado en la memoria anual de la Policía Local llega en un momento en el que el nuevo contrato de la grúa ha salido a licitación por segunda vez, después de que el Ayuntamiento retirase el primer procedimiento para incorporar la subrogación de la plantilla.

Los números oficiales registrados a lo largo del pasado año reflejan un vuelco estadístico. Tras doce años marcados por una tendencia descendente, la actividad de la grúa pasó de 4.325 retiradas en 2024 a 7.152 en el último ejercicio. Se trata del mayor crecimiento porcentual de la última década y rompe con la estabilidad que se había instalado tras los mínimos registrados durante la pandemia.

La principal explicación está en el aumento de las retiradas por estacionamientos que dificultan la circulación. La causa más frecuente fue ocupar vías reservadas para determinados usuarios, como autobuses o taxis, que pasó de 844 a 1.265 intervenciones en un año. Muy cerca quedaron las retiradas por estacionar en zonas de carga y descarga, que se dispararon de 474 a 1.238 servicios. Entre ambas infracciones concentraron más de un tercio de toda la actividad de la grúa durante 2025.

La actividad del servicio está muy lejos del récord de 18.778 retiradas realizadas en 2013

También crecieron con fuerza las retiradas por estacionar en carriles de circulación, de 563 a 948 casos, así como las motivadas por vehículos sobre la acera, que casi triplicaron su incidencia al pasar de 133 a 377 intervenciones. A ellas se suman otras 946 actuaciones relacionadas con alcoholemias, falta de seguro, ausencia de permiso de conducir o graves deficiencias técnicas.

Pese al fuerte repunte, la fotografía de fondo continúa siendo muy distinta a la de hace una década. En 2013 la grúa alcanzó su máximo histórico con 18.778 retiradas, una cifra que casi triplica la actual. Desde entonces, el servicio inició un descenso continuado favorecido por las peatonalizaciones, el aumento del uso del transporte público, la reorganización del tráfico y un mayor civismo de los conductores. Tras tocar fondo en 2020 con 3.360 arrastres, la actividad parecía estabilizada en torno a los 4.000 vehículos anuales hasta el inesperado salto registrado en 2025.

Ese cambio de modelo también se aprecia en la evolución de las sanciones de tráfico. Mientras en 2014 el Ayuntamiento ingresaba 5,6 millones de euros por multas, en 2023 esa cantidad se había reducido a 3,2 millones, un 42% menos. Buena parte de las denuncias son ahora tramitadas por radares y fotorrojos, lo que ha relegado a la grúa a una función más selectiva, centrada en retirar vehículos que obstaculizan la circulación o impiden el funcionamiento de servicios esenciales.

A lo largo del pasado año se abandonaron en las vías públicas del municipio 336 vehículos a motor

La memoria de la Policía Local también pone el foco en otro problema persistente: el abandono de vehículos en la vía pública. Durante 2025 se tramitaron 336 expedientes por esta causa, manteniendo cifras muy superiores a las registradas antes de 2024. Además, 138 automóviles acabaron finalmente en el desguace tras completarse el procedimiento administrativo, mientras otros fueron retirados mediante renuncia de sus propietarios o permanecían pendientes de destrucción.

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Licitación

El renovado protagonismo de la grúa coincide con la tramitación de un nuevo contrato para gestionar el servicio. El Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación la concesión por 8,12 millones de euros de la gestión del servicio por al menos cuatro años, después de desistir del primer procedimiento para incorporar la subrogación de los 24 trabajadores de la actual adjudicataria. Los nuevos pliegos mantienen un servicio operativo las veinticuatro horas, con un tiempo máximo de respuesta de diez minutos desde el aviso de la Policía Local y capacidad para reforzar la actividad durante grandes eventos. Un contrato que llega precisamente cuando la grúa parece haber despertado del largo letargo en el que permaneció durante buena parte de la última década.