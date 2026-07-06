Hallan un camino que conecta las edificaciones romanas de La Estaca (Las Regueras)

Bajo la tierra de La Estaca siguen apareciendo nuevas piezas del puzle romano. Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento de Las Regueras han descubierto un camino que conecta la edificación localizada al inicio de la campaña con el resto del complejo, al tiempo que avanzan en la excavación del muro meridional del edificio. Los nuevos hallazgos aportan información sobre la organización del asentamiento y podrán conocerse de cerca la próxima semana, cuando el equipo abrirá el yacimiento al público con visitas guiadas para mostrar la investigación.

Los trabajos, dirigidos por el arqueólogo Juan Ramón Muñiz, reafirman el potencial del enclave romano, donde cada jornada de excavación aporta nuevos indicios sobre el asentamiento. En los últimos días, el equipo ha liberado el muro meridional de la nueva construcción, cuya cara ya resulta visible, y ha localizado un tramo de pavimento correspondiente a un camino de conexión entre este edificio y el resto del complejo. De momento se han documentado dos metros cuadrados pavimentados, aunque se prevé ampliar la excavación.

«Estamos liberando el muro y ya se aprecia su cara. Además, localizamos un tramo de un camino de conexión de este edificio con el resto del complejo. Es un pavimento que hasta ahora no habíamos visto», explicó Muñiz sobre unos trabajos que siguen abriendo nuevas líneas de investigación en torno al yacimiento.

Coincidiendo con estos avances, el equipo arqueológico abrirá el yacimiento a la ciudadanía entre el 13 y el 17 de julio. Cada día, a las 16.00 horas, los investigadores ofrecerán visitas guiadas para explicar in situ los hallazgos realizados durante el último mes de campaña. La participación será gratuita, con inscripción previa a través del correo electrónico visitalaestaca@gmail.com.

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La campaña estival arrancó a finales de junio con el descubrimiento de una cuarta edificación en el complejo romano, un hallazgo que reforzó la relevancia arqueológica de La Estaca y abrió nuevas hipótesis sobre el asentamiento romano.