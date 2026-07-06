El hotel con la vistas más privilegiadas de Oviedo busca dueño por un precio millonario

El hotel Palacio de Asturias, situado en la zona de Los Arenales, en la carretera de subida al cementerio de El Salvador desde San Lázaro, ha salido a la venta por 4,8 millones de euros. El establecimiento, construido en 2010 e inaugurado un año después, busca nuevo propietario en plena temporada estival, cuando permanece cerrado pese a que su página web y los principales portales de reservas continúan operativos. El anuncio, publicado en Idealista, precisa además que el inmueble se encuentra "sin inquilino" y que también existe la posibilidad de alquilarlo.

La operación pone en el mercado uno de los equipamientos hoteleros de mayor tamaño de Oviedo. El edificio cuenta con 2.845 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y fue concebido para combinar la actividad de alojamiento con la restauración y la celebración de eventos. Según la información facilitada en el anuncio, el complejo dispone de 49 habitaciones, además de cocina profesional, lavandería y solárium.

Entre sus principales instalaciones figura un restaurante-cafetería con capacidad para más de 80 comensales y un salón para eventos con aforo de hasta 250 personas, pensado para acoger bodas, congresos, reuniones empresariales y otras celebraciones. A ello se suman un parque infantil interior, otro exterior y una finca de aproximadamente 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, cuya superficie podría incluso segregarse en el futuro.

El hotel dispone también de un amplio aparcamiento privado, cerrado y videovigilado, con capacidad para alrededor de 200 vehículos, además de una estación de carga rápida para coches eléctricos. La oferta destaca igualmente su ubicación, en el acceso sur de la ciudad y con buenas comunicaciones tanto con Oviedo como con las principales vías de la región.

El Palacio de Asturias abrió sus puertas en 2011 con una oferta de 38 habitaciones dobles y dos individuales, además de restaurante, cafetería, recepción y conserjería las 24 horas, conexión wifi gratuita y aparcamiento exclusivo para clientes. Durante años se consolidó como un establecimiento orientado tanto al turismo como a la celebración de eventos sociales y empresariales.

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Sin embargo, la situación actual contrasta con esa etapa de actividad. Aunque la web del establecimiento continúa accesible y es posible encontrar el hotel en distintas centrales de reservas, el negocio permanece cerrado en pleno verano. El anuncio inmobiliario presenta ahora el inmueble como una oportunidad de inversión, tanto para retomar la explotación hotelera como para desarrollar otros proyectos vinculados al sector turístico o de eventos.