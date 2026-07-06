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IU de Oviedo pide una línea de cooperación y ayuda humanitaria para Cuba

"Oviedo debe situarse del lado de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, sin dobles raseros. Nuestra relación histórica con Cuba y el hermanamiento con Santa Clara nos obligan", indica Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares.

Gaspar Llamazares. / Mario Canteli / LNE

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo defenderá en el Pleno de este martes una iniciativa para que el Ayuntamiento impulse una línea específica de cooperación y ayuda humanitaria destinada a Cuba, ante la crisis energética, sanitaria y social que atraviesa la isla. La formación sostiene que la situación se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos y reclama que el Consistorio traduzca en acciones concretas el hermanamiento entre Oviedo y Santa Clara mediante el apoyo al pueblo cubano.

En la moción, IU argumenta que las restricciones al acceso a combustible, medicamentos y otros suministros esenciales están intensificando la crisis energética y sanitaria, con continuos apagones que afectan al funcionamiento de hospitales y otros servicios públicos esenciales. Asimismo, defiende que el bloqueo "castiga principalmente a la población civil" y recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas ha reclamado en reiteradas ocasiones su levantamiento.

La formación también pone en valor la relación histórica entre Asturias y Cuba, así como el hermanamiento que Oviedo mantiene con el municipio de Santa Clara desde hace más de veinte años, al considerar que ese vínculo "debe traducirse en un compromiso efectivo de solidaridad cuando el pueblo cubano atraviesa una situación de extraordinaria dificultad".

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, aseguró que "Oviedo debe situarse del lado de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, sin dobles raseros. Nuestra relación histórica con Cuba y el hermanamiento con Santa Clara nos obligan, también desde el ámbito municipal, a apoyar al pueblo cubano en un momento especialmente difícil y a defender una ayuda humanitaria".

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Además, la formación señala que, aunque valora las iniciativas de cooperación que ya desarrolla el Ayuntamiento y el apoyo mostrado recientemente a otros territorios afectados por emergencias, considera que "Cuba no puede ser siempre la gran olvidada" en materia de ayuda humanitaria.

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