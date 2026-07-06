Nueva atracción musical para San Mateo en Oviedo: "Ultraligera" se suma al Vetusta Fest, que ya vende entradas a la espera del cabeza de cartel

El grupo madrileño "Ultraligera" es la tercera confirmación del Vetusta Fest, el nuevo festival indie que se celebrará el próximo 20 de septiembre en el recinto de La Ería, coincidiendo con la noche de los Fuegos de San Mateo. Con este anuncio, el cartel ya cuenta con tres de los cuatro nombres previstos —Mafalda Cardenal, "Sexy Zebras" y ahora "Ultraligera"— mientras la organización mantiene en secreto la identidad del cabeza de cartel. Además, las entradas ya están a la venta desde 22 euros en una cita que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales de las fiestas de Oviedo.

El Vetusta Fest continúa desvelando, paso a paso, los artistas que protagonizarán su primera edición. Tras anunciar a Mafalda Cardenal y "Sexy Zebras", la organización incorpora ahora a "Ultraligera", una de las bandas con mayor crecimiento dentro de la nueva escena del rock alternativo nacional. El festival reunirá a cuatro artistas y grupos sobre el escenario de La Ería en una jornada dedicada a la música indie que pondrá el broche a la programación musical de San Mateo en la noche de los fuegos.

La confirmación de "Ultraligera" llega además acompañada del inicio de la venta de entradas. Los primeros abonos "early bird" están disponibles por 22 euros, mientras que el segundo tramo tiene un precio de 31,90 euros y el tercero asciende a 38,50 euros. La organización mantiene la incógnita sobre el último nombre del cartel, que será además el cabeza de cartel del festival.

Una de las bandas revelación del nuevo rock alternativo

Nacida en Madrid en 2021, Ultraligera se ha convertido en muy poco tiempo en una de las formaciones más prometedoras del panorama independiente español. El cuarteto ha logrado abrirse camino gracias a un sonido que mezcla el rock alternativo, el indie y el pop con guitarras contundentes, estribillos de gran fuerza y una marcada personalidad sobre el escenario.

Su crecimiento ha sido especialmente rápido durante los dos últimos años. Después de llamar la atención con sus primeros sencillos, la banda consolidó su propuesta con un repertorio que conecta con una nueva generación de seguidores del rock nacional. Canciones como "Matanza en el Hotel", "Europa", "La Basura" o "Nunca Nadie" se han convertido en algunos de sus temas más reconocibles, impulsándolos hasta algunos de los principales festivales del país y agotando entradas en varias de sus salas.

Uno de los aspectos que mejor definen a "Ultraligera" es precisamente su directo. La banda ha construido buena parte de su reputación sobre el escenario, con conciertos de gran intensidad, guitarras protagonistas y una puesta en escena enérgica que ha despertado el interés tanto del público como de la crítica especializada. Esa combinación convierte su incorporación en una apuesta que encaja plenamente con la filosofía del Vetusta Fest.

Un cartel casi completo

Con Ultraligera ya son tres los nombres confirmados para el festival. Compartirá escenario con la cantautora alicantina Mafalda Cardenal, una de las voces emergentes del pop de autor, y con "Sexy Zebras", referencia del rock indie nacional gracias a su potente directo y a canciones como "Jaleo". Solo queda por conocerse el artista que encabezará el cartel de esta primera edición.

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El Vetusta Fest está impulsado por Bring The Noise y Grupo 360, con la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo. La cita cerrará el calendario de grandes festivales de San Mateo y pretende consolidarse como una nueva referencia para la música independiente en Asturias, reuniendo a miles de asistentes en el recinto de La Ería durante una de las noches más emblemáticas de las fiestas.