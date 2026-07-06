La presidenta del Rotary Club de Oviedo repite mandato: «Si nos conocieran de verdad nadie diría que somos elitistas»

Sonríe con la misma naturalidad con la que habla de solidaridad, juventud y compromiso. Con sólo 30 años, la abogada Elisa Costales encara un segundo año al frente del Rotary Club de Oviedo después de recibir el respaldo unánime de los socios para continuar liderando un proyecto que busca abrir aún más el club a la sociedad asturiana. A pocos días del tradicional cambio de collar, el acto simbólico con el que los rotarios escenifican el inicio de un nuevo mandato y que se celebrará el 14 de julio en el Hotel de La Reconquista, repasa los logros de su primer año como presidenta y adelanta las claves de una nueva etapa para LA NUEVA ESPAÑA.

Repite como presidenta tras el respaldo unánime de los socios. ¿Qué significa para usted esa confianza?

Estoy muy orgullosa y muy agradecida de que hayan querido confiar en mí. Además, no es lo habitual. El mandato suele durar un año y, aunque se han dado casos de presidentes que repiten, no es lo normal. Por eso estoy muy contenta; entiendo que los socios han quedado satisfechos con este año y con lo que hemos hecho.

Hace un año decía que quería acercar el Rotary a la sociedad. ¿Ha sido más fácil o más difícil de lo que imaginaba?

Creo que lo hemos conseguido, y es una de las cosas de las que más orgullosa me siento. Este año se ha oído hablar más del Rotary en Oviedo. Hemos intentado llegar a ámbitos en los que quizá antes éramos menos visibles, especialmente la infancia y la juventud, con proyectos como los vinculados al Ángel de Javi o al pequeño Mael.

El Rotary sigue cargando con algunas etiquetas: elitista, cerrado, desconocido… ¿cuál le molesta más y cuál cree que es más injusta?

La que más me molesta es la de desconocido, porque de ahí nacen muchas de las demás. Si la sociedad conociera de verdad la labor que hay detrás del Rotary, desaparecerían etiquetas como elitista, clasista o cerrado. Cada vez se nos cuelgan menos, pero en Asturias todavía queda camino por recorrer.

Preside con 30 años un club fundado en 1934. ¿Qué cree que puede aportar una mirada joven a una institución con tanta historia?

Ganas, alegría y proyectos distintos. Hemos impulsado iniciativas que hace unos años quizá habrían sido impensables, como una carrera solidaria o un mercadillo. También se ha integrado más gente joven. Lo más bonito es mezclar la experiencia de los socios veteranos con la visión de quienes llegamos con otra mirada, por ejemplo en redes sociales o en nuevas formas de abrir el club a la ciudad.

Dice que hay proyectos que merecen continuidad. ¿Cuál le dolería más dejar a medias?

Me habría dolido no seguir con la carrera solidaria, que ya dejamos fechada porque requiere mucha organización y colaboración institucional. También es muy importante mantener el proyecto Pobreza Silenciosa, que hacemos con la Fundación Alimerka. Y quiero continuar con la línea de infancia y juventud, porque por mi edad es con lo que más identificada me siento y porque en Asturias hay muchas necesidades en ese ámbito.

Es que la infancia y la juventud han estado muy presentes en su primer mandato. ¿Qué le preocupa especialmente de los jóvenes asturianos?

Me preocupa que Asturias tiene una población envejecida y que muchas veces parece que los jóvenes tienen que marcharse para encontrar oportunidades. Yo quiero defender justo lo contrario: que aquí también hay posibilidades laborales, culturales, sociales y deportivas. Hay potencial, nichos de mercado y mucho que ofrecer. Tenemos que trabajar para que los jóvenes lo vean y se queden.

La segunda Carrera Solidaria llegará en noviembre. ¿Qué aprendieron de la primera edición y qué quieren conseguir ahora?

La primera fue una sorpresa muy positiva. Pensábamos que vendrían unas noventa personas y participaron más de trescientas. Respondieron los corredores, los voluntarios y la ciudad, incluso coincidiendo con otros actos. Aprendimos que Oviedo se implica cuando se le propone una causa solidaria bien planteada. Ahora queremos consolidarla.

El Rotary Club colabora con causas muy pegadas a la realidad social, como las Siervas de Jesús o el proyecto Pobreza Silenciosa. ¿Hay mucha pobreza en Oviedo?

No diría que Oviedo sea una ciudad pobre, pero sí existe una pobreza silenciosa. Hay personas que pasan dificultades y no acuden a determinados recursos porque les da apuro o porque no se ven dentro de un sector excluido. A lo mejor no tienen derecho a ayudas, pero no llegan a fin de mes. Con Pobreza Silenciosa ayudamos de forma anónima, mediante cheques de alimentación con la Fundación Alimerka. La clave es ayudar sin exponer a nadie.

El club también entrega premios como «Mujer Trabajadora», «Paul Harris» o «Protagonistas del Mañana». ¿Por qué es importante reconocer públicamente a quienes hacen ciudad?

Porque sirven de inspiración. Necesitamos referentes nacionales e internacionales, pero también locales: personas cercanas que trabajan por Oviedo y que pueden animar a otros a implicarse. Además, intentamos que quienes reciben esos reconocimientos se acerquen también a las causas del Rotary.

Cuando termine este segundo mandato, ¿qué tendría que haber pasado para que usted diga: “ha merecido la pena repetir”?

Sinceramente, ya me ha merecido la pena. Solo por haber conocido a Mael, a la madre de Javi, del Ángel de Javi, por escuchar esas historias y la palabra “gracias”, ya compensa. Me gustaría consolidar proyectos, reforzar la labor con infancia y juventud y seguir dando a conocer el Rotary, pero la parte humana ya justifica el esfuerzo.

Si alguien sigue pensando que el Rotary es solo un club de señores con corbata, ¿qué le contestaría?

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Que absolutamente no. En el Club Rotario de Oviedo somos 23 miembros activos, siete mujeres, y cuatro personas por debajo de los 35 años. Queremos que se nos vea como lo que somos: un grupo comprometido con Oviedo, con proyectos sociales, culturales, deportivos y solidarios. No solo cenamos los martes; organizamos charlas abiertas, colaboramos con causas sociales y trabajamos por la ciudad.