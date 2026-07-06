El PSOE de Oviedo afirma que Canteli retiró el parking del Campillín porque ninguna empresa vio viable el proyecto

El Grupo Municipal Socialista sostiene que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no renunció al proyecto del aparcamiento subterráneo de El Campillín por las protestas vecinales, sino porque ninguna empresa presentó un estudio de viabilidad durante el procedimiento abierto por el Ayuntamiento. Los socialistas aseguran que el expediente demuestra que la iniciativa no despertó interés en el sector privado y acusan al regidor de intentar "ocultar" el fracaso económico del proyecto presentándolo como una decisión fruto del diálogo con la ciudadanía.

El concejal socialista Juan Álvarez explicó este lunes que, tras solicitar la documentación del expediente del estudio de viabilidad, ha comprobado que el plazo concluyó sin que ninguna empresa registrara una propuesta. "Canteli no retiró el parking del Campillín por escuchar a la ciudadanía, sino porque ninguna empresa creyó en el proyecto", resumió el edil.

Según Álvarez, la ausencia de ofertas evidencia que el aparcamiento "nunca fue viable" desde el punto de vista económico. A su juicio, el alcalde trató de presentar el abandono de la iniciativa como un gesto de sensibilidad hacia las demandas vecinales, cuando, sostiene el PSOE, "lo que ocurrió fue que el mercado desmontó un proyecto que no se sostenía". "Intentó vender el fracaso de una idea como un gesto de sensibilidad, cuando los números nunca dieron", añadió.

El edil recordó que el PSOE se opuso desde el principio a la construcción del aparcamiento por considerar que era una mala propuesta desde el punto de vista urbanístico, ambiental y económico. En este sentido, defendió que ya habían advertido de que el proyecto no respondía a las necesidades de movilidad de la ciudad ni ofrecía garantías suficientes para atraer inversión privada.

Para los socialistas, el desenlace demuestra que el equipo de gobierno volvió a priorizar "la propaganda frente a la planificación", alimentando un debate que consideran innecesario y generando incertidumbre entre los vecinos de la zona con una iniciativa que, finalmente, tampoco interesó a las empresas que debían ejecutarla.

Álvarez aprovechó además para reivindicar la propuesta planteada por su grupo, consistente en aprovechar la depresión de la Ronda Sur para construir un aparcamiento disuasorio junto a uno de los principales accesos a Oviedo, una actuación que, según defiende, contribuiría a reducir el tráfico en el centro y permitiría conectar los barrios de San Lázaro y Santo Domingo mediante una gran losa sobre la infraestructura.

Noticias relacionadas

El Grupo Municipal Socialista considera que este episodio debería servir para cerrar definitivamente el debate sobre el parking del Campillín y reclama al Ayuntamiento que centre sus esfuerzos en proyectos de movilidad "con criterios de sostenibilidad, consenso vecinal y rigor económico".