Rafael Jiménez Asensio: «Clarín ya denunció la polarización política de su tiempo; el término no es nuevo»

Leopoldo Alas, Clarín, regresó este lunes al centro del debate intelectual en un acto de homenaje con motivo del 125º aniversario de su muerte. El encuentro, organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA, tomando como eje el libro «Clarín, republicano de las letras», de Rafael Jiménez Asensio, reivindicó la faceta del autor de "La Regenta", como brillante analista político y observador de los males de la España de la Restauración. Junto al autor intervinieron Leopoldo Tolivar y Ana Cristina Tolivar, biznietos de Clarín y custodios de su legado, además del escritor Ricardo Labra, uno de los mayores especialistas en la obra clariniana. Todos coincidieron en destacar la extraordinaria vigencia del pensamiento del autor.

Jiménez Asensio presentó a un Clarín «extraordinariamente culto» y profundamente incómodo con el sistema político de su tiempo. Desde muy joven, recordó, ejerció un periodismo político marcado por la independencia y por una crítica constante al caciquismo, el clientelismo y la mediocridad de la clase dirigente. "Describía a los políticos como holgazanes y papanatas que no habían sido capaces de llegar a ser nada que exigiera estudios", señaló. El escritor anticipó fenómenos hoy presentes "como la polarización política, cuyo concepto adelantó; el deterioro institucional o los riesgos de las tentaciones autoritarias». También evocó su defensa del parlamentarismo, su sensibilidad social y su preocupación por las tensiones territoriales, cuestiones que convierten su obra periodística en una lectura de sorprendente actualidad.

"Gran ausente" en Oviedo

Leopoldo Tolivar lamentó que Clarín continúe siendo «un gran ausente» en la vida pública ovetense y atribuyó esa escasa presencia al estigma que aún pesa sobre su condición de republicano. Se preguntó cuántas veces ha sido citado en los discursos de los Premios Princesa de Asturias y defendió que fue él quien proyectó el nombre de Oviedo hacia Europa.

Ana Cristina Tolivar acercó al público el valioso legado documental que conserva la Biblioteca de Asturias: manuscritos, libros de su biblioteca personal, objetos y numerosos textos inéditos. Destacó especialmente la próxima publicación del manuscrito de «La Regenta», coordinada por el catedrático de Filología Española en la Universidad de Oviedo, Eduardo San José, y planteó el debate sobre la conveniencia de editar escritos que el propio Clarín decidió no sacar a la luz.

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Ricardo Labra repasó la desigual fortuna crítica del escritor. Recordó que durante su vida fue admirado sobre todo como periodista y crítico literario, mientras que su dimensión como creador tardó décadas en ser plenamente reconocida. Labra se refirió a las difíciles conmemoraciones de 1951, marcadas por la plena vigencia del franquismo y el aún reciente fusilamiento de su hijo, el rector Leopoldo Alas. Ricardo Labra subrayó que, pese al reconocimiento internacional alcanzado por «La Regenta», «obra que supera a sus coetáneas», «Oviedo sigue teniendo una deuda pendiente con quien convirtió la ciudad en escenario universal de la literatura», concluyó.