Las Regueras celebra el XLVI Día de las personas jubiladas y la infancia
Cerca de doscientas personas asistieron a la celebración
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El Escamplero (Las Regueras)
Cerca de doscientas personas asistieron en Las Regueras al XLVI Día de las personas jubiladas y la infancia. En la celebración, organizada en El Escamplero, se nombró «Paisana del año» a Angelina Rodríguez Fernández, «Paisano del año» a Ovidio Martínez García y «Matrimonio del año» a Vitorina Fernández y a Manuel Mier, que llevan 64 años casados.
La jornada festiva finalizó con un concurso de baile y música. El día anterior, la alcaldesa, Maribel Méndez, visitó a los tres vecinos del concejo centenarios, Marina Villanueva, Gloria León y José María Pravia.
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