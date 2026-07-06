Las Regueras celebra el XLVI Día de las personas jubiladas y la infancia

Cerca de doscientas personas asistieron en Las Regueras al XLVI Día de las personas jubiladas y la infancia. En la celebración, organizada en El Escamplero, se nombró «Paisana del año» a Angelina Rodríguez Fernández, «Paisano del año» a Ovidio Martínez García y «Matrimonio del año» a Vitorina Fernández y a Manuel Mier, que llevan 64 años casados.

La jornada festiva finalizó con un concurso de baile y música. El día anterior, la alcaldesa, Maribel Méndez, visitó a los tres vecinos del concejo centenarios, Marina Villanueva, Gloria León y José María Pravia.